В соцсетях разошёлся ролик с главой Palantir, который «не может усидеть на стуле» — компания отреагировала приглашением на работу «нейроотличных людей»

Она пообещала не учитывать уровень образования.Сгенерированное видео-мем по мотивам интервью с гендиректором Palantir. Источник: XВ начале декабря 2025 года в соцсети X шутили над фрагментами интервью с Алексом Карпом — сооснователем разработчика ПО для анализа данных Palantir. Он входит в список самых влиятельных людей 2025 года по версии Time.Пользователи иронизировали над его неусидчивостью и генерировали видео, на которых Карп отжимается на руках и делает сальто во время разговора.Оригинальный фрагмент из интервью. Источник: Palantir7 декабря компания тоже опубликовала интервью в официальном профиле и объявила, что Карп распорядился открыть программу для нейроотличных людей. «Если вы узнали себя в этом видео — не можете усидеть на месте или думаете быстрее, чем говорите — мы приглашаем вас подать заявку», — говорится в публикации.Компания заявляет, что будет рассматривать и самоучек без диплома. Обязанности — разработка ПО или помощь клиентам во внедрении ИИ-решений. Зарплата — от $110 тысяч до $200 тысяч в год плюс акции с ограниченным доступом и приветственный бонус.Это не государственная инициатива «по обеспечению многообразия», подчёркивает Palantir. Карп считает, что у нейроотличных людей будет конкурентное преимущество в сфере разработки в «новую технологическую эру» — «они видят закономерности, которые упускают другие».Карп открыто говорил только о своей дислексии, о других формах нейроразнообразия не рассказывал.#новости