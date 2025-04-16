Time опубликовал список самых влиятельных людей 2025 года — в него попал основатель DeepSeek Лян Вэньфэн

А ещё — Илон Маск, Марк Цукерберг и сооснователь Anthropic Дарио Амодей.Источник: Getty ImagesTime опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2025 года. Он разделён на шесть категорий: «артисты», «новаторы», «титаны», «кумиры», «пионеры» и «лидеры». В него попали и известные предприниматели.«Лидеры»Илон Маск — глава Tesla и SpaceX, сооснователь Neuralink, xAI и владелец X.Говард Лютник — бывший гендиректор финансовой Cantor Fitzgerald. С февраля 2025 года — глава Минторга США.«Титаны»Марк Цукерберг — глава запрещённой в России Meta, владеющей Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp.Лиза Су — глава производителя процессоров AMD. Тед Сарандос — один из руководителей Netflix, отвечающий с 2000 года за контент на стриминге.Дуг Макмиллон — глава Walmart.Алекс Карп — сооснователь и гендиректор разработчика ПО для анализа данных Palantir.Стивен Сквери — гендиректор финансовой American Express, создавшей одноимённую платёжную систему.«Пионеры»Демис Хассабис — глава ИИ-подразделения Google DeepMind, получивший в 2024 году Нобелевскую премию по химии.Дарио Амодей — глава и сооснователь Anthropic, разработчика чат-бота Claude и одноимённого семейства ИИ-моделей. Лян Вэньфэн — основатель и глава DeepSeek.Евгения ЕвсееваAI29 янвОснователь DeepSeek: что известно о Лян Вэньфэне — главе ИИ-компании, которая взволновала рынки Он скупал видеокарты и обучал ИИ ещё до «бума нейросетей».#новости #time