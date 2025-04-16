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Евгения Евсеева
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Time опубликовал список самых влиятельных людей 2025 года — в него попал основатель DeepSeek Лян Вэньфэн

А ещё — Илон Маск, Марк Цукерберг и сооснователь Anthropic Дарио Амодей.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Time опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2025 года. Он разделён на шесть категорий: «артисты», «новаторы», «титаны», «кумиры», «пионеры» и «лидеры». В него попали и известные предприниматели.

«Лидеры»

  • Илон Маск — глава Tesla и SpaceX, сооснователь Neuralink, xAI и владелец X.
  • Говард Лютник — бывший гендиректор финансовой Cantor Fitzgerald. С февраля 2025 года — глава Минторга США.

«Титаны»

  • Марк Цукерберг — глава запрещённой в России Meta, владеющей Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp.

  • Лиза Су — глава производителя процессоров AMD.

  • Тед Сарандос — один из руководителей Netflix, отвечающий с 2000 года за контент на стриминге.

  • Дуг Макмиллон — глава Walmart.

  • Алекс Карп — сооснователь и гендиректор разработчика ПО для анализа данных Palantir.
  • Стивен Сквери — гендиректор финансовой American Express, создавшей одноимённую платёжную систему.

«Пионеры»

  • Демис Хассабис — глава ИИ-подразделения Google DeepMind, получивший в 2024 году Нобелевскую премию по химии.

  • Дарио Амодей — глава и сооснователь Anthropic, разработчика чат-бота Claude и одноимённого семейства ИИ-моделей.

  • Лян Вэньфэн — основатель и глава DeepSeek.

Евгения Евсеева
AI
Основатель DeepSeek: что известно о Лян Вэньфэне — главе ИИ-компании, которая взволновала рынки

Он скупал видеокарты и обучал ИИ ещё до «бума нейросетей».

Лян Вэньфэн — справа

#новости #time

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