Маркетинг
Артур Томилко

Telegram опроверг партнёрство с МТС для таргетирования рекламы в мессенджере по номеру телефона Статьи редакции

Оператор объявил о соглашении 17 октября 2023 года.

  • Telegram не вступал в партнёрство и не имеет каких-либо соглашений с российскими компаниями, в том числе с МТС, сообщили изданию «Код Дурова» в компании.
  • Мессенджер также не передаёт никакую информацию третьим лицам, подчеркнул представитель Telegram Ричард Берти. По его словам, «рекламодатели не получают доступа к данным, на основании которых показываются те или иные объявления на платформе».
  • МТС сообщил о заключении партнёрского соглашения с Telegram 17 октября 2023 года. Договор, на который ссылался оператор, якобы позволял ему таргетировать рекламу в мессенджере, используя номера телефонов своих абонентов.
  • Помимо этого, в МТС заявили, что получили право упоминать Telegram и использовать его логотип при рекламе своего сервиса «МТС Маркетолог».

#новость #мтс #telegram

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13 комментариев
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 Мурад Муртазалиев

Кто-то из них явно врёт. Вопрос, кто.
И да, верни стену)

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Вадим Д.

Менеджер МТС, походу, договорился с каким-то Telogram (-:

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archi

Piligrim

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Невкусно и грустно
Telegram опроверг партнёрство с МТС

И добавили: "У нас партнерство не с МТС. У нас партнерство сразу со всеми - с МТС, Билайном, Мегафоном, ФСБ"

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Shepard

И это враньё!
Госуслуги забыли добавить.

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Александр Малютин

Решил потестить таргерт в телегу от МТС.

Создал рекламное объявление, эксперементально выбрал сумму в 250 рублей. На этапе отправки объявления на модерацию выбрал "оплатить и отправить".Совершил модную оплату через СБП. Система сообщила, что "всё успешно" - вы молодец.

Кровные 250 рублей ушли в пользу МТС. Объявление ушло на модерацию. Первый раз не прошло модерацию, исправил ошибки - предложили заново оплатить) Не платил.

Теперь объявление прошло модерацию, а 250 рублей растворились. МТС утверждает, что вся вина банка - долго зачисляет. Но они вот прям пришли на этапе отправке объявления на модерацию.

Чудесная рекламная кампания)

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Злой пчёл
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Вася Пражкин
Также МТС может использовать логотип и нейминг Telegram в целях рекламы сервиса «МТС Маркетолог»

Интересно, кто же МТС тогда разрешил это использовать? Либо в МТСе реботают лохи, что маловероятно, либо за лохов Паша держит нас, что более вероятно.

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Сергей Степанов

дело не в том, что лохи .. контора специфическая 😁

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Вадим Д.
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Barone Rosso

Отверг, но таргет от МТС таки пришел 🤷‍♂️

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Комментарий удален модератором

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Old Car Raffle

@Инспектор @Сломалось может начнем что-то с ботами делать? Постить рандомные видео к рандомным постам

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Участковый

Спасибо! Приняли меры.

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