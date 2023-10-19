Telegram опроверг партнёрство с МТС для таргетирования рекламы в мессенджере по номеру телефона Статьи редакции
Оператор объявил о соглашении 17 октября 2023 года.
- Telegram не вступал в партнёрство и не имеет каких-либо соглашений с российскими компаниями, в том числе с МТС, сообщили изданию «Код Дурова» в компании.
- Мессенджер также не передаёт никакую информацию третьим лицам, подчеркнул представитель Telegram Ричард Берти. По его словам, «рекламодатели не получают доступа к данным, на основании которых показываются те или иные объявления на платформе».
- МТС сообщил о заключении партнёрского соглашения с Telegram 17 октября 2023 года. Договор, на который ссылался оператор, якобы позволял ему таргетировать рекламу в мессенджере, используя номера телефонов своих абонентов.
- Помимо этого, в МТС заявили, что получили право упоминать Telegram и использовать его логотип при рекламе своего сервиса «МТС Маркетолог».
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Кто-то из них явно врёт. Вопрос, кто.
И да, верни стену)
Менеджер МТС, походу, договорился с каким-то Telogram (-:
Piligrim
И добавили: "У нас партнерство не с МТС. У нас партнерство сразу со всеми - с МТС, Билайном, Мегафоном, ФСБ"
И это враньё!
Госуслуги забыли добавить.
Решил потестить таргерт в телегу от МТС.
Создал рекламное объявление, эксперементально выбрал сумму в 250 рублей. На этапе отправки объявления на модерацию выбрал "оплатить и отправить".Совершил модную оплату через СБП. Система сообщила, что "всё успешно" - вы молодец.
Кровные 250 рублей ушли в пользу МТС. Объявление ушло на модерацию. Первый раз не прошло модерацию, исправил ошибки - предложили заново оплатить) Не платил.
Теперь объявление прошло модерацию, а 250 рублей растворились. МТС утверждает, что вся вина банка - долго зачисляет. Но они вот прям пришли на этапе отправке объявления на модерацию.
Чудесная рекламная кампания)
Интересно, кто же МТС тогда разрешил это использовать? Либо в МТСе реботают лохи, что маловероятно, либо за лохов Паша держит нас, что более вероятно.
дело не в том, что лохи .. контора специфическая 😁
Отверг, но таргет от МТС таки пришел 🤷♂️
Комментарий удален модератором
@Инспектор @Сломалось может начнем что-то с ботами делать? Постить рандомные видео к рандомным постам
Спасибо! Приняли меры.