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Таня Боброва
Торговля

Производитель туалетной бумаги Soffione «впервые разработал в России» технологию производства смываемой втулки

До этого такую бумагу продавала Zewa, но в 2022-м поставки втулок из Европы прекратились.

  • «Архбум тиссью групп» (входит в группу Архангельского целлюлозно-бумажного комбината) вывела на рынок линейку туалетной бумаги Soffione со смываемой втулкой, «технология производства которой была впервые разработана в России», сообщила компания. ТАСС пишет, что товар уже есть в магазинах.
  • Компания разработала технологию вместе с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова.
  • Втулка состоит из 100% белёной целлюлозы и склеивается водорастворимым клеем, безопасным для окружающей среды, отметили в компании. Втулка полностью растворяется за семь секунд, в том числе в жёсткой воде. «Это свойство отличает втулку торговой марки Soffione от втулки другого бренда, прекратившего её поставки из Европы», — заявил производитель.
  • Туалетную бумагу со смываемой втулкой в России продавала Zewa. Весной 2022 года компания Essity (бренды Zewa, Libresse, Tena и Tork) объявила об уходе из страны, в то же время с полок пропала бумага со смываемой втулкой: производитель объяснял, что она выпускалась в Европе, а поставки остановили.
  • В 2023 году Essity продала бизнес в России за $117 млн. У компании в стране было три фабрики. В июне 2024-го «Эссити» объявила, что сменит название на «Эволюция комфорта» и проведёт ребрендинг торговых марок. Часть из них русифицируют — это было одним из условий по продаже российских активов.
Источник: Архангельский ЦБК
Источник: Архангельский ЦБК

#zewa #новости

1
1
41
41 комментарий
Alexey

Новость, которую мы заслужили.....

11
Ответить
serjomba

или бум технологии которых мы все так ждали?

2
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Камаз Узбеков

До этой новости:
"Мы даже не может втулки научиться делать".
После этой новости:
"Новость, которую мы заслужили....."

2
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AL

Это прорыв.

1
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Даниил

В 2022 после начала СВО я заметил отсутствие 2 вещей - колы зеро и втулок
Как видите, всё это вернулось 👍

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Бегите, глупцы!

Осталось разработать смываемые повестки, и будет вообще збс.

6
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Huge Ammone

Ждем объяснения почему это плохая новость.

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