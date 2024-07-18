Производитель туалетной бумаги Soffione «впервые разработал в России» технологию производства смываемой втулки

До этого такую бумагу продавала Zewa, но в 2022-м поставки втулок из Европы прекратились.«Архбум тиссью групп» (входит в группу Архангельского целлюлозно-бумажного комбината) вывела на рынок линейку туалетной бумаги Soffione со смываемой втулкой, «технология производства которой была впервые разработана в России», сообщила компания. ТАСС пишет, что товар уже есть в магазинах.Компания разработала технологию вместе с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова.Втулка состоит из 100% белёной целлюлозы и склеивается водорастворимым клеем, безопасным для окружающей среды, отметили в компании. Втулка полностью растворяется за семь секунд, в том числе в жёсткой воде. «Это свойство отличает втулку торговой марки Soffione от втулки другого бренда, прекратившего её поставки из Европы», — заявил производитель.Туалетную бумагу со смываемой втулкой в России продавала Zewa. Весной 2022 года компания Essity (бренды Zewa, Libresse, Tena и Tork) объявила об уходе из страны, в то же время с полок пропала бумага со смываемой втулкой: производитель объяснял, что она выпускалась в Европе, а поставки остановили.В 2023 году Essity продала бизнес в России за $117 млн. У компании в стране было три фабрики. В июне 2024-го «Эссити» объявила, что сменит название на «Эволюция комфорта» и проведёт ребрендинг торговых марок. Часть из них русифицируют — это было одним из условий по продаже российских активов.Источник: Архангельский ЦБК#zewa #новости
Новость, которую мы заслужили.....
или бум технологии которых мы все так ждали?
До этой новости:
"Мы даже не может втулки научиться делать".
После этой новости:
"Новость, которую мы заслужили....."
Это прорыв.
В 2022 после начала СВО я заметил отсутствие 2 вещей - колы зеро и втулок
Как видите, всё это вернулось 👍
Осталось разработать смываемые повестки, и будет вообще збс.
Ждем объяснения почему это плохая новость.