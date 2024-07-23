Глава Чечни написал о «наглом рейдерском захвате» Wildberries под видом объединения с оператором рекламы Russ

Об этом он сообщил после встречи с мужем основательницы маркетплейса. Татьяна Бакальчук ответила, что это не «захват», а «развод».Глава Чечни опубликовал в своём Telegram-канале видео встречи с Владиславом Бакальчуком, который рассказал, что его жена Татьяна Бакальчук «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы».По словам Кадырова, в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват»: «Татьяну [Бакальчук] рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться».Он добавил, что с начала июля активы Wildberries «путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». Этим процессом якобы управляют братья Леван и Роберт Мирзоян, а также «несколько известных кавказцев», считает Кадыров.Глава Чечни пообещал сделать «всё возможное», чтобы «вернуть в семью Татьяну [Бакальчук] и защитить законный бизнес». По его поручению этим вопросом займётся депутат Госдумы Адам Делимханов.На заявление Кадырова отреагировала сама Татьяна Бакальчук. Она заявила, что это не рейдерский захват: «Это развод». По её словам, «всё было согласовано с Владиславом [Бакальчуком], он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединённой компании».Источник Forbes, знакомый с семьёй Бакальчук, рассказал, что основательница Wildberries ушла от мужа «некоторое время назад». По словам другого собеседника издания, знакомого с ситуацией, Владислав Бакальчук покинул компанию в июле 2024 года, другой партнёр Сергей Ануфриев ушёл ещё весной. Главным исполнительным директором Wildberries назначен Роберт Мирзоян — через него согласовываются все решения, утверждает собеседник.Ещё один источник, знакомый с происходящим в Wildberries, сообщил, что в компании происходят увольнения, а на места уходящих сотрудников приходят люди из Russ.В маркетплейсе заявили РБК, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме, а «детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий».Братья Мирзоян последние несколько лет скупают активы на российском рынке наружной рекламы и за это время стали владельцами четырёх крупнейших операторов на рынке, писало The Bell. Издание связывало предпринимателей с миллиардером Сулейманом Керимовым, об этом же писал «Ъ».Фото из Telegram-канала Татьяны БакальчукWildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ 18 июня 2024 года. Цель — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса».РБК со ссылкой на источники писало, что сделку согласовывали с правительством и получили одобрение, а её «куратор» — замглавы администрации президента Максим Орешкин.15 июля источники Forbes сообщили, что Wildberries покинули три топ-менеджера. В их числе — исполнительные директора Ольга Наумова и Алексей Духанин, а также финансовый директор Ирина Матачунас.#новости #wildberries #russ
Ахахахах, ору чайкой) Что черт возьми я только что прочитал?
История очень похожа на Amazon, в обратную сторону. Там деньги на развитие бизнеса дали родители жены Безоса. В случае с Wildberries деньги на развитие бизнеса дал муж Бокальчук с продажи телекоммуникационной компании.
Интересно, Безос обращался к мексиканцам за помощью?
Кавказцы решают вопросы. Не суд. И даже не силовики
А какая разница? Что бы изменилось если бы суд?
Вспомните Евросеть, Рольф, Магнит, Яндекс и пр.
Помог им суд?
Там пошлины в суде поднимают, дешевле другим путём пойти 😂😂
Вон рбк написал, что развод у них, вот и делят у кого крыша круче, на за долю видимо
Кавказцы решают вопросы. Не суд. И даже не силовикиНу да. А вы хотели чего-то иного? А силовики сейчас частично заняты, если вы понимаете, о чем я.