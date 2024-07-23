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Таня Боброва
Маркетплейсы

Объединённая компания Wildberries и Russ примет обязательства перед партнёрами и клиентами ООО «Вайлдберриз»

«В ежедневном сотрудничестве» продавцов и маркетплейса ничего не изменится.

  • В ближайшее время ООО «РВБ» примет на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО «Вайлдберриз» — основного юрлица маркетплейса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries.
  • Информацию об этом внесли в оферту для продавцов: в её российской версии ООО «Вайлдберриз» изменится на ООО «РВБ».
  • «При этом в ежедневном сотрудничестве продавцов и цифровой платформы ничего не изменится. Объединённая компания “РВБ” будет оказывать привычные для продавцов услуги по логистике и хранению товаров, а также представит новые продукты по продвижению для предпринимателей», — добавили в компании.
  • ООО «РВБ» зарегистрировано в начале июля 2024 года, следует из данных «Контур.Фокуса». Его учредители — ООО «Стинн» (35%) и ООО «Вайлдбериз» (65%), а гендиректор — глава крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ Роберт Мирзоян.
  • Wildberries объявил об объединении с Russ в середине июня 2024 года. В совместном заявлении говорилось, что его цель — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса».
  • После этого маркетплейс анонсировал, что продавцы смогут настраивать наружную рекламу на носителях Russ через личный кабинет на маркетплейсе, а также запуск сервиса для рекламы сторонних компаний на площадке.
  • В июле «Вайлдберриз» переоформил на объединённую компанию 15 своих дочерних юрлиц, а также создал единые правовое управление и департамент медиа. Тогда же источники Forbes сообщили, что Wildberries покинули три топ-менеджера.
  • 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем Татьяны Бакальчук Владиславом написал о «наглом рейдерском захвате» Wildberries. Активы площадки «путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor», говорилось в сообщении.
  • Сама Бакальчук заявила, что это не «рейдерский захват», а «развод». Wildberries и Russ же сообщили о стабильной работе. «Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — добавили там.

#новости #wildberries

2
27
27 комментариев
Alex

Главное чтоб мне труселя пришли во время

5
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Митроченков Дмитрий

Во время чего?

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Следствие вели

Интересно чем закончится сериал

1
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Андрей

Адам получит медаль

12
1
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Дед Мазай

Табакеркой.

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Дед Мазай

Я долго удивлялся, почему Бакальчукам позволяют существовать независимо. Теперь все стало на свои места

4
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Андрей

Вы понимаете, что мы наблюдаем как дагестанцы и чеченцы делят между собой 5% розничного рынка страны?
При этом солнцеликий разрешил лично эту сделку с очевидным бенефициаром в лице Керимова, но Кадыров назвал эту сделку преступной

4
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