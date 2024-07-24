«Захват» Wildberries: что известно о семейном конфликте Бакальчуков

Владислав Бакальчук называет объединение Wildberries с Russ «рейдерским захватом», Татьяна Бакальчук — «бракоразводным процессом».

Фото из Telegram-канала Татьяны Бакальчук

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и её муж Владислав Бакальчук оказались в центре скандала из-за объединения маркетплейса с Russ. Владислав заявляет, что его жена ушла из дома и «связалась с непонятной компанией». Татьяна — что муж присутствовал на презентации объединённой компании, а о «захвате» речи не идёт, лишь о бракоразводном процессе.

С чего всё началось

23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео встречи с Владиславом Бакальчуком. Тот рассказал, что его жена Татьяна «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы».

По словам Кадырова, под прикрытием сделки происходит «рейдерский захват»: с начала июля активы компании «путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через Russ Outdoor». Этим процессом якобы управляют братья Леван и Роберт Мирзоян, а также «несколько известных кавказцев».



Кадыров также утверждал, что «рейдеры» оградили Татьяну от «мужа и семерых детей»: «Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — писал он.



Версия Татьяны Бакальчук

На публикацию отреагировала Татьяна Бакальчук и сообщила, что это «не рейдерский захват, а развод». Предпринимательница заявила, что её муж лично присутствовал на презентации новой структуры объединённой компании топ-менеджменту, а в подтверждение выложила фотографию с этой встречи.

Также Бакальчук выпустила отдельное заявление, где объяснила, что спасать её «ни от кого не нужно», а сделка с Russ полностью одобрена. Предпринимательница подтвердила «начало бракоразводного процесса» и напомнила, что у Владислава Бакальчука 1% акций Wildberries, и он «не принимает участия в управлении компанией».



Версия Владислава Бакальчука

В разговоре с Forbes Владислав Бакальчук назвал сделку с Russ причиной конфликта с супругой: та «приняла жёсткое и единоличное решение», а все, кто был против сделки, «из компании изгонялись и были уволены». Он же «счёл предложенные условия неприемлемыми»: «Я до сих пор не могу понять, как компания, которая меньше в 100 раз, получает 35% в совместном предприятии».



Одновременно с этим Владислав Бакальчук дал короткое интервью РБК: подтвердил, что знал о сделке, но был против — поэтому его отстранили от операционного управления, объединённую с Russ компанию создавали без него. Он рассчитывает, что развод не состоится, но если это случится — Бакальчук может претендовать на 50% Wildberries, так как брачного договора супруги не заключали.

Что за сделка между Wildberries и Russ

Wildberries объявил об объединении с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ в середине июня 2024 года. В совместном заявлении говорилось, что его цель — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса».

РБК писал, что сделку одобрило правительство, а куратором проекта назначили замглавы администрации президента Максима Орешкина. Forbes заявлял, что объединение компаний одобрил и Владимир Путин — стороны якобы отправили ему соответствующее письмо. Правда, Владислав Бакальчук утверждал, что речь в нём шла «не про сделку, а про совместный проект».

Предполагалось, что гендиректором «будущей объединённой группы компаний» станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава Russ Роберт Мирзоян займёт пост исполнительного директора.

В начале июля стороны создали совместную компанию ООО «РВБ». 65% в ней у ООО «Вайлдбериз», основного юрлица маркетплейса — в нём Татьяна Бакальчук владеет 99%, ещё 1% у её мужа. Оставшаяся доля в 35% у ООО «Стинн» — ему на 99% принадлежит ООО «Русс Аутдор», основное юрлицо Russ. В «РВБ» гендиректором указан Мирзоян.

В июле «Вайлдберриз» переоформил на объединённую компанию 15 своих дочерних юрлиц, а также создал единые правовое управление и департамент медиа. Тогда же источники Forbes сообщили, что Wildberries покинули три топ-менеджера.

Как сделка повлияет на продавцов

Маркетплейс рассказывал, что благодаря объединению продавцы смогут настраивать наружную рекламу на носителях Russ через личный кабинет на маркетплейсе, а также анонсировал запуск сервиса для рекламы сторонних компаний на площадке.

Объединённая компания Wildberries и Russ заявила, что примет на себя обязательства перед партнёрами и клиентами ООО «Вайлдберриз». То есть в российской версии оферты для продавцов «Вайлдберриз» изменится на «РВБ».



«При этом в ежедневном сотрудничестве продавцов и цифровой платформы ничего не изменится. Объединённая компания “РВБ” будет оказывать привычные для продавцов услуги по логистике и хранению товаров, а также представит новые продукты по продвижению для предпринимателей», — утверждали в компании.



После новости о «рейдерском захвате» Wildberries и Russ сообщили о стабильной работе. «Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — добавили там.

Что известно про семью Бакальчук

Впервые Forbes удалось поговорить с Татьяной Бакальчук в 2012 году: издание писало, что супруги начали бизнес у себя «в квартире». До этого Владислав занимался бизнесом по продаже компьютеров и предоставлению доступа в интернет, а Татьяна преподавала иностранные языки.

Когда она вышла в первый декретный отпуск, вести уроки стало сложно, поэтому предпринимательница начала продавать одежду по каталогам Otto и Quelle. Делали это через сайт wildberries.ru, который зарегистировали в 2004 году.

Forbes в 2018 году называл семью Бакальчук «очень закрытой». «“Интроверты” — чуть ли не единственное объяснение, которое слышишь от близких знакомых Бакальчуков», — писало издание.

Вещи Бакальчуки поначалу доставляли сами, а когда бизнес набрал обороты, Владислав познакомился с будущим партнёром Сергеем Ануфриевым. Тому «проект понравился, он стал его развивать»: источники утверждали, что его вклад был «чем-то вроде венчурных инвестиций».

О бизнесе и личной жизни Бакальчуки особенно не распространяются, Wildberries — непубличная компания. Непубличным лицом был и Владислав Бакальчук, но его роль «всегда была значимой», писал The Bell. В 2018 году источники Forbes оценивали «экономические доли» Бакальчуков и Ануфриева по 30-35% у каждого. Такая доля у Владислава сохранилась и сейчас, говорит собеседник The Bell.

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