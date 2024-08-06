«Неожиданный шаг — выбрать Russ партнёром»: Forbes поговорил с Сергеем Ануфриевым, который стоял у истоков Wildberries

Они пока ничего не вложили в общий бизнес. А Wildberries, судя по сообщениям СМИ, уже перевела в «РВБ» большую часть своих активов. Я слышал версию, что Russ помог решить какие-то там проблемы после пожара в Шушарах. Но там не было проблем. На складе никто не пострадал и уж тем более не погиб. Наши сотрудники прозванивали всех, кто в тот момент мог находиться на складе, поименно. Абсолютно всех. Думаю, что вам только Татьяна сможет ответить на вопрос, зачем пришёл Russ.
Сколько серий еще у этого сериала?
еще госдеп не высказался
Все самое интересное, кажется еще впереди. Серий на 100 надеюсь потянет)
как писали в предыдущем посте, как у Санта Барбары, серий ожидается много
Вас кинули Сережа, кинули!
чтож поделать везде одни кидоки, так и живем
выбор Russ в качестве партнёраСамое смешное про "партнёра" и "выбор".