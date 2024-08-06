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Таня Боброва
Маркетплейсы

«Неожиданный шаг — выбрать Russ партнёром»: Forbes поговорил с Сергеем Ануфриевым, который стоял у истоков Wildberries

По его словам, он ушёл из команды маркетплейса в июне 2024 года на фоне объединения компании с оператором наружной рекламы.

  • Сергей Ануфриев в разговоре с Forbes сказал, что считает себя сооснователем Wildberries, но никогда не был совладельцем. По его словам, «лет 10 назад» такое «предложение поступало», но он отказался: «Wildberries — изначально семейный бизнес. Он строился семьёй Бакальчуков. Я никогда не хотел в это вмешиваться».
  • The Bell со ссылкой на источники писало в 2020 году, что именно Ануфриев предложил Бакальчукам купить «судьбоносную» партию вещей Adidas для перепродажи. По словам одного из собеседников, в 2010 году Ануфриев решал все основные финансовые вопросы.
  • В беседе с Forbes Ануфриев рассказал, что формально его должность в компании называлась «коммерческий директор». Но «в целом можно сказать», что он занимался всеми новыми проектами: например, в начале товарными поставками, потом логистикой и прочим.

Из последних проектов — это «ВБ Job», электронная платформа, которая позволяет быстро нанимать большое количество сотрудников. Совершать массовый набор быстро, когда компании это необходимо. Оформлять в электронном виде все возможные договоры — ГПХ, трудовые, самозанятых. Честно говоря, было чем заняться.

Сергей Ануфриев (цитата по Forbes)
  • По словам партнёра, официально он покинул Wildberries в июне 2024 года по собственному желанию.
  • В июне 2024 года Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ, а в августе сообщил, что их совместная компания «РВБ» приняла на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами маркетплейса.

Почему я ушёл? Всё началось с того, что неожиданно в начале мая в Wildberries пришла новая команда — управляющие, менеджеры. Новая команда Татьяны (Бакальчук — vc.ru). Мне сказали, что мою работу будут делать другие люди, другая команда. Я не мог и не хотел оставаться.

Сергей Ануфриев (цитата по Forbes)
  • Ануфриев рассказал, что все переговоры с Russ велись без него: «О том, что они пришли, меня уведомил Владислав (Бакальчук, супруг Татьяны Бакальчук — vc.ru)». И выбор Russ в качестве партнёра для него — «совершенно неожиданный шаг».

Они пока ничего не вложили в общий бизнес. А Wildberries, судя по сообщениям СМИ, уже перевела в «РВБ» большую часть своих активов. Я слышал версию, что Russ помог решить какие-то там проблемы после пожара в Шушарах. Но там не было проблем. На складе никто не пострадал и уж тем более не погиб. Наши сотрудники прозванивали всех, кто в тот момент мог находиться на складе, поименно. Абсолютно всех. Думаю, что вам только Татьяна сможет ответить на вопрос, зачем пришёл Russ.

Сергей Ануфриев (цитата по Forbes)
  • В «РВБ» 35% принадлежит ООО «Стинн» (основной владелец ООО «Русс Аутдор»), 65% у ООО «Вайлдбериз» (в нём Татьяна Бакальчук владеет 99%, ещё 1% у её мужа Владислава). Гендиректор — глава Russ Роберт Мирзоян. В «РВБ» передали юрлица-«дочек» «Вайлдбериз» и домены маркетплейса.
  • Владислав Бакальчук, который после публичных сообщений об объединении заявил, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы», планирует оспорить передачу доменов. Татьяна Бакальчук говорила, что это «не рейдерский захват, а развод».
Евгения Евсеева
Маркетплейсы
«Захват» Wildberries: что известно о семейном конфликте Бакальчуков

Владислав Бакальчук называет объединение Wildberries с Russ «рейдерским захватом», Татьяна Бакальчук — «бракоразводным процессом».

Фото из Telegram-канала Татьяны Бакальчук

#новости #wildberries #захватwildberries

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11
27
27 комментариев
Stas Sokolov

Сколько серий еще у этого сериала?

13
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Ivan Smirnov

еще госдеп не высказался

1
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Лара Бёрд

Все самое интересное, кажется еще впереди. Серий на 100 надеюсь потянет)

1
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Виктор Якушкин

как писали в предыдущем посте, как у Санта Барбары, серий ожидается много

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Griby Lenina

Вас кинули Сережа, кинули!

10
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Алексей Швецов

чтож поделать везде одни кидоки, так и живем

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Вадим Д.

выбор Russ в качестве партнёраСамое смешное про "партнёра" и "выбор".

8
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