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Таня Боброва
Маркетплейсы

«Яндекс Маркет» перестал объединять контент от разных продавцов на общей карточке

Маркетплейс передал полное управление контентом о товаре партнёрам.

  • «Яндекс Маркет» рассказал, что отказался от общих карточек — у продавцов появились собственные карточки товаров.
  • Поставщики смогут редактировать весь контент только сами: определять категорию, менять описание и название, заполнять характеристики и другое.
  • Маркетплейс объяснил, что из-за общих карточек в описании товара одного партнёра могла появляться неактуальная информация от других продавцов.
  • Кроме того, контент, который поставщик загружал самостоятельно, мог отображаться в чужих карточках. Чтобы этого не происходило, продавец теперь сможет запретить другим копировать контент в настройках работы с карточками.
  • «Яндекс Маркет» оценит, насколько хорошо заполнена карточка: понятное ли название, как подробно описан товар, есть ли все характеристики и качественные ли иллюстрации. Алгоритмы площадки оценят от 1 до 100 баллов каждую карточку: чем лучше оценка, тем выше товар поднимется в поиске.
  • Качество карточки стало одним из ключевых факторов ранжирования в поиске, отметили в компании. Оно влияет на место в выдаче так же, как и описание, персональные предпочтения покупателя, цена, популярность товара на площадке, срок доставки и рейтинг магазина.
Источник: «Яндекс Маркет»

#новости #яндексмаркет

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22 комментария
Oleg Krim

Капец, неужели. Писал им как раз и ругался по этому поводу. Объединили карточки с товаром, где к такому же товару как у меня шли подарки, в итоге еще был виноват, что написал клиенту, и предупредил что никаких подарков не будет, если хочет может отказаться .

Бред полнейший и рад, что наконец убрали эту функцию ...

6
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Дед Мазай и зануды

Я быстрее Вадима Д. 🤣

4
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Вадим

Вадим Д. специализируется на политоте. Эти новости ему неинтересны

5
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Griby Lenina
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Забанен Обиженками

У вас ещё и комментарий более полезный чем у него. 👍🏻

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Kirill Sushilnikov

Ещё нужно отзывы разделить о товаре, купленном у разных продавцов. На МегаМаркете точно так, но и в Яндексе вроде та же самая петрушка.

4
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Mike V. Gorbunov

Давно разделены

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