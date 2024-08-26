«Яндекс Маркет» перестал объединять контент от разных продавцов на общей карточке

Маркетплейс передал полное управление контентом о товаре партнёрам.«Яндекс Маркет» рассказал, что отказался от общих карточек — у продавцов появились собственные карточки товаров.Поставщики смогут редактировать весь контент только сами: определять категорию, менять описание и название, заполнять характеристики и другое.Маркетплейс объяснил, что из-за общих карточек в описании товара одного партнёра могла появляться неактуальная информация от других продавцов.Кроме того, контент, который поставщик загружал самостоятельно, мог отображаться в чужих карточках. Чтобы этого не происходило, продавец теперь сможет запретить другим копировать контент в настройках работы с карточками.«Яндекс Маркет» оценит, насколько хорошо заполнена карточка: понятное ли название, как подробно описан товар, есть ли все характеристики и качественные ли иллюстрации. Алгоритмы площадки оценят от 1 до 100 баллов каждую карточку: чем лучше оценка, тем выше товар поднимется в поиске.Качество карточки стало одним из ключевых факторов ранжирования в поиске, отметили в компании. Оно влияет на место в выдаче так же, как и описание, персональные предпочтения покупателя, цена, популярность товара на площадке, срок доставки и рейтинг магазина.Источник: «Яндекс Маркет»#новости #яндексмаркет
Капец, неужели. Писал им как раз и ругался по этому поводу. Объединили карточки с товаром, где к такому же товару как у меня шли подарки, в итоге еще был виноват, что написал клиенту, и предупредил что никаких подарков не будет, если хочет может отказаться .
Бред полнейший и рад, что наконец убрали эту функцию ...
Я быстрее Вадима Д. 🤣
Вадим Д. специализируется на политоте. Эти новости ему неинтересны
У вас ещё и комментарий более полезный чем у него. 👍🏻
Ещё нужно отзывы разделить о товаре, купленном у разных продавцов. На МегаМаркете точно так, но и в Яндексе вроде та же самая петрушка.
Давно разделены