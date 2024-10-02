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Артур Томилко
Маркетплейсы

Wildberries обновил функцию поиска товаров по изображению и добавил возможность выделять нужный объект на фото

Нейросеть начала учитывать в том числе текстуру вещи и мелкие детали.

  • Функция поиска товаров по изображению теперь работает на основе обновлённой нейросети, рассказали в Wildberries. Она обучена на базе миллионов наиболее популярных на маркетплейсе позиций и работает «в три раза точнее», чем предыдущий алгоритм.
  • Система может определить конкретную модель товара и предложить похожие варианты. Она учитывает в том числе текстуру предмета и мелкие детали.
  • В мобильном приложении Wildberries также появилась возможность выделять на фото ту область, где находится нужная вещь.
  • Маркетплейс запустил поиск товаров по фото в 2019 году. Модели, на которых функция работала до этого, были обучены на меньшей базе товаров, пояснили в компании.

#новости #wildberries

22
58
58 комментариев
Слегка Придурковатый

На любой запрос выдаёт мне нарды. Почему так, непонятно.

11
4
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Иван Чулюков

Объединение с армянами

3
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Big Lebovvski (Владислав)

А хоте ли что, барабаны?

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буква Ю

странно, ведь это поисковик

1
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Марк-R1-етинг

теперь трусы будет искать легче

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Алексей Самарин

Поисковик похоже решил что все проблемы можно решить за партией в нарды))) Либо просто намекает вам, что вам срочно нужны такие красивые нарды)))

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Виктор Петров

Надо вопросы правильно формулировать!

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