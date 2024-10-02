Wildberries обновил функцию поиска товаров по изображению и добавил возможность выделять нужный объект на фото

Нейросеть начала учитывать в том числе текстуру вещи и мелкие детали. Функция поиска товаров по изображению теперь работает на основе обновлённой нейросети, рассказали в Wildberries. Она обучена на базе миллионов наиболее популярных на маркетплейсе позиций и работает «в три раза точнее», чем предыдущий алгоритм.Система может определить конкретную модель товара и предложить похожие варианты. Она учитывает в том числе текстуру предмета и мелкие детали.В мобильном приложении Wildberries также появилась возможность выделять на фото ту область, где находится нужная вещь.Маркетплейс запустил поиск товаров по фото в 2019 году. Модели, на которых функция работала до этого, были обучены на меньшей базе товаров, пояснили в компании.#новости #wildberries
На любой запрос выдаёт мне нарды. Почему так, непонятно.
Объединение с армянами
А хоте ли что, барабаны?
странно, ведь это поисковик
теперь трусы будет искать легче
Поисковик похоже решил что все проблемы можно решить за партией в нарды))) Либо просто намекает вам, что вам срочно нужны такие красивые нарды)))
Надо вопросы правильно формулировать!