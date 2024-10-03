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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries запустил ПВЗ в отделениях «Почты России»

Заказы с маркетплейса можно забирать в отделениях с 2021 года.

  • Компании открыли больше 250 совместных ПВЗ в Центральном округе России, пишет «Коммерсантъ». Речь о отдельных стойках и вывесках Wildberries внутри отделений «Почты России». Выдают товары сотрудники «Почты».
  • До конца 2024 года количество ПВЗ увеличат до 3000, а к 2025-му — распространить на всю сеть «Почты России».
  • Источник «Ъ» на логистическом рынке объясняет: у «Почты России» есть два варианта сотрудничества с маркетплейсами — выдача товаров в отделениях и «партнёрские» ПВЗ, когда под выдачу товаров выделяют отдельное окно, оборудуют примерочные и увеличивают график работы отделения.
Источник: <a href="https://t.me/kimtatyana2024/90" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Telegram-канал основательницы Wildberries Татьяны Ким</a>
Источник: Telegram-канал основательницы Wildberries Татьяны Ким
  • В 2017 году «Яндекс.Маркет» запустил доставку товаров в Москве через «Почту России», а в июне 2021 года объявил, что запустит доставку посылок и интернет-заказов за час из почтовых отделений. В октябре того же года заказы стали доставлять во всех регионах.
  • Забирать заказы с Wildberries в отделениях «Почты России» можно с января 2021 года. С апреля 2023-го можно получить и заказы с Ozon.

#новости #wildberries #почтароссии

88
49
49 комментариев
Lmao

есть два варианта сотрудничества с маркетплейсами — выдача товаров в отделениях и «партнёрские» ПВЗ, когда под выдачу товаров выделяют отдельное окно, оборудуют примерочные и увеличивают график работы отделения

в любом случае проталкиваться через толпу заразных пенсюков оплачивающих коммуналку.

12
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Севернее Северной Кореи

Есть такая забава на Руси - на почте поругаться.
Есть три опции:
a) поругаться в очереди.
б) поругаться с сотрудницей.
в) комбо: а+б = в

19
2
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lakoros

Чтобы самому встать и начать сраться с ягодками, что пришёл не тот товар и почему выдающий виноват.

4
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Мирослава

Проталкиваться)) Ждать, пока они все переругаются и уйдут

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Денис Саблин

У меня был случай, когда в очереди за мной стоял человек, который громко разговаривал по телефону про свои проблемы со здоровьем. Весь позитив сразу улетучился))

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Maxim Demin

Хороший ход по плавной замене почты россии на ВБ

10
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Игорь Горбунов

А на такое даже интересно будет посмотреть , вдруг ВБ все таки окажется лучше почты России

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