Wildberries запустил ПВЗ в отделениях «Почты России»

Заказы с маркетплейса можно забирать в отделениях с 2021 года.Компании открыли больше 250 совместных ПВЗ в Центральном округе России, пишет «Коммерсантъ». Речь о отдельных стойках и вывесках Wildberries внутри отделений «Почты России». Выдают товары сотрудники «Почты».До конца 2024 года количество ПВЗ увеличат до 3000, а к 2025-му — распространить на всю сеть «Почты России».Источник «Ъ» на логистическом рынке объясняет: у «Почты России» есть два варианта сотрудничества с маркетплейсами — выдача товаров в отделениях и «партнёрские» ПВЗ, когда под выдачу товаров выделяют отдельное окно, оборудуют примерочные и увеличивают график работы отделения.Источник: Telegram-канал основательницы Wildberries Татьяны КимВ 2017 году «Яндекс.Маркет» запустил доставку товаров в Москве через «Почту России», а в июне 2021 года объявил, что запустит доставку посылок и интернет-заказов за час из почтовых отделений. В октябре того же года заказы стали доставлять во всех регионах.Забирать заказы с Wildberries в отделениях «Почты России» можно с января 2021 года. С апреля 2023-го можно получить и заказы с Ozon.#новости #wildberries #почтароссии
есть два варианта сотрудничества с маркетплейсами — выдача товаров в отделениях и «партнёрские» ПВЗ, когда под выдачу товаров выделяют отдельное окно, оборудуют примерочные и увеличивают график работы отделения
в любом случае проталкиваться через толпу заразных пенсюков оплачивающих коммуналку.
Есть такая забава на Руси - на почте поругаться.
Есть три опции:
a) поругаться в очереди.
б) поругаться с сотрудницей.
в) комбо: а+б = в
Чтобы самому встать и начать сраться с ягодками, что пришёл не тот товар и почему выдающий виноват.
Проталкиваться)) Ждать, пока они все переругаются и уйдут
У меня был случай, когда в очереди за мной стоял человек, который громко разговаривал по телефону про свои проблемы со здоровьем. Весь позитив сразу улетучился))
Хороший ход по плавной замене почты россии на ВБ
А на такое даже интересно будет посмотреть , вдруг ВБ все таки окажется лучше почты России