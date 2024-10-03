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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

«Яндекс Маркет» запустил направление Ultima — с избранными товарами и премиальным сервисом

Заявку на товарный знак для него «Яндекс» подал в сентябре 2024 года.

  • Ultima — это новый проект с «фокусом на селективном ассортименте и премиальном сервисе». В разделе доступны товары от известных и нишевых брендов. Их выбрали «консультанты» — стилисты, байеры и другие эксперты.
  • В будущем «Маркет» будет пополнять ассортимент новыми коллекциями, коллаборациями и редкими вещами.
«Яндекс Маркет» запустил направление Ultima — с избранными товарами и премиальным сервисом
  • «Маркет» сотрудничает с официальными магазинами, дистрибьюторами, байерами и концепт-сторами: например, КМ20, LEFORM, SV77, Babochka, Studio Slow, Molecule, Dr.Head, Davines и другими. В ассортименте — одежда и обувь, аксессуары, товары для дома, техника и прочее. Среди брендов — Prada, Acne, Balenciaga, Bluemarble, Miu miu, Gucci, Byredo и другие.
  • Перейти в раздел Ultima можно с главной страницы «Маркета», также товары из него будут обозначаться значком с буквой U.
  • Покупателям будет доступен и премиальный сервис: они смогут не только получить товары «по клику», но и вернуть их курьеру, если что-то не подойдёт, — он приедет к нужному времени. Увеличен и срок возврата — 28 дней вместо стандартных 14 дней. Также есть выделенная линия поддержки.
  • Размещать свои товары в разделе могут только продавцы с высоким рейтингом. В ассортименте магазина должны быть оригинальные товары брендов, отобранные экспертами Ultima. Чтобы попасть на витрину, нужно подать заявку на подключение через форму на сайте и пройти отбор.
«Яндекс Маркет» запустил направление Ultima — с избранными товарами и премиальным сервисом
«Яндекс Маркет» запустил направление Ultima — с избранными товарами и премиальным сервисом

#новости #яндексмаркет

88
11
57
57 комментариев
xsignes

"это новый проект с «фокусом на селективном ассортименте и премиальном сервисе"

16
Ответить
дед Мазай и душнилы

улыбнис

9
Ответить
G.L.

Если это считается премиальной одеждой, значит что то в этом мире не так

1
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D.

Можно и бомжиком стать.

1
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G.L.

Имхо

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петр мошин

Я лучше бюджетно поодеваюсь

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Господин Суворов

Это модно и стильно, вы не понимаете

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