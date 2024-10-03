«Яндекс Маркет» запустил направление Ultima — с избранными товарами и премиальным сервисом

Заявку на товарный знак для него «Яндекс» подал в сентябре 2024 года.Ultima — это новый проект с «фокусом на селективном ассортименте и премиальном сервисе». В разделе доступны товары от известных и нишевых брендов. Их выбрали «консультанты» — стилисты, байеры и другие эксперты.В будущем «Маркет» будет пополнять ассортимент новыми коллекциями, коллаборациями и редкими вещами.«Маркет» сотрудничает с официальными магазинами, дистрибьюторами, байерами и концепт-сторами: например, КМ20, LEFORM, SV77, Babochka, Studio Slow, Molecule, Dr.Head, Davines и другими. В ассортименте — одежда и обувь, аксессуары, товары для дома, техника и прочее. Среди брендов — Prada, Acne, Balenciaga, Bluemarble, Miu miu, Gucci, Byredo и другие.Перейти в раздел Ultima можно с главной страницы «Маркета», также товары из него будут обозначаться значком с буквой U.Покупателям будет доступен и премиальный сервис: они смогут не только получить товары «по клику», но и вернуть их курьеру, если что-то не подойдёт, — он приедет к нужному времени. Увеличен и срок возврата — 28 дней вместо стандартных 14 дней. Также есть выделенная линия поддержки.Размещать свои товары в разделе могут только продавцы с высоким рейтингом. В ассортименте магазина должны быть оригинальные товары брендов, отобранные экспертами Ultima. Чтобы попасть на витрину, нужно подать заявку на подключение через форму на сайте и пройти отбор.#новости #яндексмаркет
"это новый проект с «фокусом на селективном ассортименте и премиальном сервисе"
улыбнис
Если это считается премиальной одеждой, значит что то в этом мире не так
Можно и бомжиком стать.
Имхо
Я лучше бюджетно поодеваюсь
Это модно и стильно, вы не понимаете