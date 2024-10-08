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Таня Боброва
Маркетплейсы

Ozon интегрировался во «ВКонтакте»: продавцы могут разместить в соцсети свои товары, а пользователи бесшовно оформить заказ

Получить покупки можно в ПВЗ или курьером.

  • Товары продавцов Ozon будут видны в постах в новостной ленте, в сообществах предпринимателей, в поисковой выдаче и в «VK Маркете», рассказали компании. Пользователи смогут добавить их в корзину, не переходя на маркетплейс.
Скриншот Ozon
Скриншот Ozon
  • Покупки в соцсети будут бесшовными: при оформлении заказа откроется окно мини-приложения Ozon во «ВКонтакте». При первом использовании нужно пройти авторизацию через Ozon ID. Товары можно будет получить в ПВЗ или курьером, с гарантией возврата.
  • Продавцы маркетплейса смогут автоматически перенести карточки товаров в личном кабинете: в соцсети появится бизнес-сообщество продавца. Если оно уже есть, карточки можно загрузить в него. Интеграция работает для товаров, размещённых на складах Ozon.
Скриншот Ozon
Скриншот Ozon

#новости #ozon #вконтакте

2020
44
11
56
56 комментариев
Вадим Д.

О-хо-хо, теперь ещё и товары там будут навалены, помимо прочего? Очень печально.

ВК перегружен, приложение переполнено кнопками и функциями, теперь туда спилили маркетплейс с самым неудобным и перегруженным приложением. Просто браво!

12
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Микс из мусоровоза

Ждём сервис с интеграциями повесток военкомата.

11
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Darth Swordman

Чем он перегружен-то? Все сервисы в отдельной вкладке, ленту листать они не мешают) Да и по сравнению с тем же WeChat интерфейс VK можно сказать, совсем лайтовый))

2
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Арина Сергеевна

Это и есть тот виртуальный мир, которого все так ждали. Надо еще прикрутить туда майнкрафт, чтобы встречаться там с друзьями и смотреть кино, и тоогда вообще из дома выходить не придется. А то погода вон портится

1
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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

1
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Александр Хрусталев

"маркетплейс с самым неудобным и перегруженным приложением"
А причем тут WB?🤔

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НЕплатный акк

Я бы ещё и в личные сообщения добавил - под видом нового сообщения от друга. Открыл - сразу добавилось в корзину- будет бомба!

7
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