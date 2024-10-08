Исследование: медианная ежемесячная выручка продавца на одном маркетплейсе — 53 тысячи рублей, на двух — 137 тысяч рублей

Самой популярной площадкой у предпринимателей остаётся Wildberries.По итогам второго квартала 2024-го число продавцов на российских маркетплейсах выросло на 22% год к году, следует из исследования T-Bank eCommerce на основе данных об операциях клиентов «Т-Банка» (есть у vc.ru). Прирост замедлился — во втором квартале 2023-го он составлял 34%.Сильнее всего количество продавцов увеличилось на «Мегамаркете» — в 2,5 раза. У «Яндекс Маркета» прирост составил 37%, у Wildberries — 31%. На Ozon число продавцов практически не изменилось, а у «AliExpress Россия» и «Магнит Маркета»(«Магнит» развивает его на базе KazanExpress) сократилось — на 26% и 15% соответственно.Наибольшее число продавцов (53%) по-прежнему торгуют на Wildberries. Доля Ozon за год снизилась на 6 п.п. и составила 30%. Ещё 14% (на 1 п.п. больше) занял «Яндекс Маркет». У «Мегамаркета» — 1,5%, «Магнит Маркета» — 1%, у «AliExpress Россия» — 0,5%.78% продавцов работают только на одном маркетплейсе. На двух торгуют 17%, на трёх — 4%. На четырёх и более — 1%. В качестве первой площадки чаще всего выбирают Wildberries (62%).Около половины всех оборотов (52%) приходится на тех, кто торгует на одной площадке. За год показатель увеличился на 4 п.п. Медианная ежемесячная выручка таких продавцов составляет 53 тысячи рублей.Доля оборотов продавцов, торгующих на двух площадках, снизились на 5 п.п. и составила 33%. Их медианная выручка составил 137 тысяч рублей в месяц.Медианная ежемесячная выручка продавцов, которые работают на трёх маркетплейсах, — 302 тысячи рублей. На четырёх — 845 тысяч рублей. На пяти — 1,6 млн рублей. На шести — 3,5 млн рублей.Среди российских городов-миллионников наибольший прирост числа транзакций на маркетплейсах в первой половине 2024 года показал Омск — 42% год к году. На втором месте Красноярск (39%), на третьем Челябинск (38%). Самый низкий прирост в Москве (19%).Среди регионов лидерами по приросту числа транзакций стали Еврейская автономная область, Хабаровский край, Магаданская область, Амурская область и Республика Алтай.#новости #исследования
выручка продавца на одном маркетплейсе — 53 тысячи рублейА прибыль 12 :)
Прибыль пока не считал, но обороты - бешеные!
У Вас тоже больше 15-20% от оборота не получается?)
кто-то трындит.
суммарная прибыль не может быть больше средней с одного лабаза * 2.
Я люблю когда называют вещи своими именами. Не трындят, а пиздят!
В реальности при подключении второго маркета оборотка растет в 1,4 раза. А каждый последующий конечно дает прирост, но там коэффициенты 1,1 - 1,3 максимум.
Может. Так как на двух торгуют всего 14%. И на второй выходят те, кто на одном уже более менее зарабатывает. И соответственно в этих 14, кто на двух работает сидят уже те, кто на первом заработал, условно 1млн+. И за счёт этого средняя по этим 14% выше, чем по 78%. Так как в 78% сидят те, кто и на одном МП нифига не зарабатывает. Таких там скорее всего процентов 40 из этих 78.
Роскошно. Но, видимо, оно того стоит.