Сервис «Точка Маркетплейсы» запустил акселератор для продавцов

Победитель получит 1 млн рублей на развитие бизнеса.Программа рассчитана на четыре недели и состоит из четырёх основных модулей — экономики, маркетинга, оптимизации и масштабирования, рассказали vc.ru в сервисе.Участники будут ходить на вебинары с отраслевыми экспертами, работать в командах в рамках «мастермайндов» и выполнять практические задания, «ориентированные на развитие бизнеса на маркетплейсах».Для участия в акселераторе продавец должен торговать как минимум на двух маркетплейсах. Ассортимент его товаров, включая архивные, не может превышать 5000 наименований, а месячный оборот должен составлять от 300 тысяч до 5 млн рублей.Оставить заявку можно через бота до 21 октября 2024 года, после чего жюри отберёт 50 человек. Непрошедшие отбор заявители смогут получить доступ к обучающим материалам.#маркетплейсы #новости #точка
а месячный оборот должен составлять от 300 тысяч до 5 млн рублей.Мне кажется таким людям не захочется проходить месячный курс, выполнять задания, что бы в конце может быть получить 1 млн.
Ну приз действительно так себе.. Но тут же вопрос еще в том, что бы поднять оборот на маркетплейсах, который принесет в перспективе больше в разы, чем приз. Вопрос больше в том, что нужен ли вообще сегодня кому то этот рост, когда есть лютый дефицит кадров, спад производства, вечные проблемы с платежами. А еще с маркетплейсами с каждым днем становиться работать все сложнее, т.к. они в целом испытывают те же проблемы.
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Profit
а если я не пройду отбор, смогу ли я получить доступ к обучающим материалам о том, как пройти отбор? 🤔 было бы иронично и полезно одновременно
Иван, добрый день! Участники, не выбранные для участия во время отбора, получат возможность участвовать в Акселераторе в качестве слушателя.
"Победитель получит 1 млн рублей на развитие бизнеса." - это круто, но насколько полезными будут эти знания на практике?