«Мегамаркет» начал тестировать ИИ-генератор фотографий одежды на виртуальной модели

До конца года он станет доступен бесплатно «широкому кругу» продавцов. Функция работает на базе нейросетей, рассказали в компании. Создание изображения занимает насколько секунд, после чего его можно сохранить и использовать для оформления карточки товара.В сервисе доступно 49 мужских и женских аватаров, которые можно использовать для генерации реалистичных фото. База будет пополняться новыми лицами, фигурами и ракурсами. В будущем ИИ также обучат работать с обувью и аксессуарами.Для создания изображения нужно загрузить фото одежды в расправленном виде без водяных знаков. ИИ учтёт вид предмета, крой, материал, а также подберёт «оптимальную» комплектацию и позу модели.Пока инструмент тестируется на 300 продавцах в категории «Одежда». До конца 2024 года он станет бесплатно доступен «широкому кругу» партнёров.Изображение «Мегамаркета» Генерацию фотографий одежды на виртуальной модели для карточек товаров весной 2024 года также начал тестировать Ozon.#новости #мегамаркет
Может когда-то появится возможность загружать своё фото, и он будет показывать как сидела бы одежда. Было бы интересно
Вот это очень хорошая идея. Чтобы по фото ии определял твои параметры одежды и подбирал тебе из имеющейся базы подходящие образы. Но думаю к этому всё и идёт.
Голым и во всех ракурсах. А потом слив. Мечта нудиста)
Только чтобы этого не зашло очень далеко. Следующим шагом будет ИИ, который будет самостоятельно ходить по магазинам и покупать нам одежду)))
А ИИ для придумывания отмазок в службе поддержки нет еще