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Артур Томилко
Маркетплейсы

«Мегамаркет» начал тестировать ИИ-генератор фотографий одежды на виртуальной модели

До конца года он станет доступен бесплатно «широкому кругу» продавцов.

  • Функция работает на базе нейросетей, рассказали в компании. Создание изображения занимает насколько секунд, после чего его можно сохранить и использовать для оформления карточки товара.
  • В сервисе доступно 49 мужских и женских аватаров, которые можно использовать для генерации реалистичных фото. База будет пополняться новыми лицами, фигурами и ракурсами. В будущем ИИ также обучат работать с обувью и аксессуарами.
  • Для создания изображения нужно загрузить фото одежды в расправленном виде без водяных знаков. ИИ учтёт вид предмета, крой, материал, а также подберёт «оптимальную» комплектацию и позу модели.
  • Пока инструмент тестируется на 300 продавцах в категории «Одежда». До конца 2024 года он станет бесплатно доступен «широкому кругу» партнёров.
Изображение «Мегамаркета» 
Изображение «Мегамаркета» 
  • Генерацию фотографий одежды на виртуальной модели для карточек товаров весной 2024 года также начал тестировать Ozon.

#новости #мегамаркет

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5
5 комментариев
Свет в темноте

Может когда-то появится возможность загружать своё фото, и он будет показывать как сидела бы одежда. Было бы интересно

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Николай Большаков

Вот это очень хорошая идея. Чтобы по фото ии определял твои параметры одежды и подбирал тебе из имеющейся базы подходящие образы. Но думаю к этому всё и идёт.

1
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бонгакам

Голым и во всех ракурсах. А потом слив. Мечта нудиста)

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Даниил К

Только чтобы этого не зашло очень далеко. Следующим шагом будет ИИ, который будет самостоятельно ходить по магазинам и покупать нам одежду)))

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dru dru

А ИИ для придумывания отмазок в службе поддержки нет еще

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