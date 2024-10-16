Wildberries обновил систему рейтинга ПВЗ

В частности, снизил минимальный рейтинг для получения еженедельных выплат и позволил оспорить любую оценку «2».Объединённая компания Wildberries и Russ обновила систему рейтинга пунктов выдачи заказов (ПВЗ): теперь за каждую оценку «4» партнёры получают денежные начисления на баланс. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию.Площадка также снизила минимальный рейтинг ПВЗ для получения еженедельных выплат — с «4,9» до «4,7». Партнёр должен будет сохранять показатель в течение 30 дней.С 17 октября 2024 года компания введёт возможность оспорить любую оценку «2» так же, как и «1», — даже если она сопровождается комментарием.С 18 октября — пересмотрит «систему стоимости оценок»: максимальная сумма штрафа за «1» снизится на 79%, а за «2» — на 81%, заявили в компании. Оценка «3» «полностью перестанет влиять на мотивацию ПВЗ».Кроме того, маркетплейс исключил оборот ПВЗ из формулы расчёта «стоимости оценок».Опрошенные Forbes владельцы ПВЗ считают, что рейтинг был «глобальной проблемой». Например, многие сталкивались с «потребительским терроризмом» и недобросовестной конкуренцией. В частности, покупатели и конкуренты могли угрожать понизить рейтинг пункта.#новости #wildberries
С 17 октября 2024 года компания введёт возможность оспорить любую оценку «2» так же, как и «1», — даже если она сопровождается комментарием.
****
А сколько денег владельцы пвз потеряли на этом, людей неадекватных столько порой проходит, что диву даешься .
Да там 90% ебнутых!
Ну есть и другая строна.У меня возле дома в пвз сидел мужик , который запрещал входить в пвз и отдавал все вещи на пороге на входном коврике, т.к посетители топтали пол зимой . А когда заказываешь шмотки - он прямым текстом говорил "иди мерить домой у тебя все равно уже все оплачено, примерочные для тех у кого товар не оплачен ". Ну и наконец на мои возмущения , что я напишу в техподдержку и уточню имею ли я право рассмотреть товар не за дверью, а в пвз - он поржал и сказал "а что ты мне сделаешь , я же 5 лет работаю на разных точках" . Ну короче больше в этот пвз я не хожу , хотя он самый близкий и удобный с кучей примерочных и двумя комнатами
Быдло. Людей уже меньше и меньше
Ага. Пришел как то в пвз, а сотрудник не знает как возврат сделать, если я товар еще не принял. Зачем пытаться меня наебать? Я посмотрел товар, нашел в нем недостаток и все это перед менеджером, они мне предложили оформить возврат через приложение, а сами не знают где это конкретно в приложении. Заслуженную единицу они получили, надеюсь за это что то прилетело им.
позволил оспорить любую оценку «2»— Оспариваю эту оценку.
— Отказано, оценка объективная, с вашего ПВЗ за неё 100 000 ₽, завтра повторим урок.
Вот вам штраф за необоноснованное оспаривание)