Wildberries начал тестировать сервис торговли между продавцами маркетплейса

Забирать заказы можно будет в ПВЗ.Wildberries добавил возможность для продавцов торговать с юрлицами — пока функция доступна лишь части предпринимателей, пишет ТАСС.Формат пока тестируется, развивать b2b-продажи будут на платформе «Wildberries для бизнеса». Как пишет Shopper's, попавшие в тест продавцы смогут оформлять заказы от имени юрлица с использованием расчётного счёта и автоматизированного документооборота.Забирать заказ нужно будет как обычно — в ПВЗ Wildberries.«Вскоре» функцию расширят на всех продавцов маркетплейса. В будущем, чтобы совершить заказ от имени юрлица, нужно будет в личном кабинете на Wildberries переключиться на профиль компании. Тогда в каталоге будут видны товары, доступные для продажи юрлицам.#новости #wildberries
Круг замкнулся. Выносите нарды.
Кстати рекомендую WB добавить в приложение мини-игру нарды и стать спонсором российского союза нардистов.