Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Путешествия
Образование
Карьера
AI
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать сервис торговли между продавцами маркетплейса

Забирать заказы можно будет в ПВЗ.

  • Wildberries добавил возможность для продавцов торговать с юрлицами — пока функция доступна лишь части предпринимателей, пишет ТАСС.
  • Формат пока тестируется, развивать b2b-продажи будут на платформе «Wildberries для бизнеса». Как пишет Shopper's, попавшие в тест продавцы смогут оформлять заказы от имени юрлица с использованием расчётного счёта и автоматизированного документооборота.
  • Забирать заказ нужно будет как обычно — в ПВЗ Wildberries.
  • «Вскоре» функцию расширят на всех продавцов маркетплейса. В будущем, чтобы совершить заказ от имени юрлица, нужно будет в личном кабинете на Wildberries переключиться на профиль компании. Тогда в каталоге будут видны товары, доступные для продажи юрлицам.

#новости #wildberries

Начать дискуссию
ГлавЧёрт

Круг замкнулся. Выносите нарды.

Ответить
ГлавЧёрт

Кстати рекомендую WB добавить в приложение мини-игру нарды и стать спонсором российского союза нардистов.

Ответить