Ozon после тестов решил приостановить постоплату товаров, которые не требуют примерки

Она останется для одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий и других товаров, которые нужно примерить.Маркетплейс начал тестировать постоплату для большинства категорий товаров с доставкой в ПВЗ в августе 2024 года, сообщила компания.По результатам тестов компания решила оставить опцию только в категориях, где она более востребована. Это одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и товары, которые нужно визуально оценить или примерить — например, коньки.Во всех остальных категориях постоплату уберут с 1 ноября 2024 года. По данным компании, большинство покупателей товаров из этих категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна.Итоги теста показали, что в fashion-категориях постоплата значительно влияет на рост среднего чека, частотности покупок и оборот продавца. В остальных категориях оплата при получении оказалось менее востребованной — клиенты оформляли заказы с постоплатой в два раза реже.OzonЕсли товар заказан с постоплатой до 31 октября включительно, его можно будет оплатить в пункте выдачи. После — нужно платить при оформлении.#новости #ozon
Мне кажется эта функция стала приносить им меньше денег
Так как траты на логистику были, а человек мог товар не забрать просто)
Но, деньги за логистику они берут с продавца в любом случае. У озона выручка от количества заказов зависит, скорее
Логистику оплачивает продавец, они бы только выиграли от возвратов, как выигрывает WB.
Cкорее всего, у них стала падать конверсия, когда человек привык уже к предоплате, а тут его заставляют задуматься, любое малейшее требование задумываться снижает конверсию.
Плюс рост невыкупов заставляет продавцов ставить цены выше, это тоже озону не хочется.
Человеку ничего не мешает не забирать оплаченный товар, деньги также вернутся
Это не их забота, за покатушки платит продавец.
У них прекрасный и легкий возврат средств - ничто не мешает заказать и не забрать - Озон потратится на логистику в любом случае.
Потому и нафиг эта постоплата - стоят в ПВЗ, выбирать, смотреть есть ли на карте сейчас достаточно средств и все такое как в ВБ
Возможно тут ты прав, такое частенько бывало думаю и это одна из причин почему они решили отменить эту функцию