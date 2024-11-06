Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 41% — до 153,7 млрд рублей, убыток составил 740 млн рублей

Компания отчиталась за третий квартал 2024 года.Квартальная выручка выросла на 41% год к году — до 153,69 млрд рублей. В Ozon объяснили это «продолжающимся ростом выручки от услуг и процентной выручки финтеха».Выручка от услуг выросла на 47% год к году — до 96,3 млрд рублей, в частности, рекламная выручка — на 82%, до 35,5 млрд рублей. Процентная выручка увеличилась почти в 3,6 раза — до 13,4 млрд рублей.Убыток за квартал уменьшился на 97% в годовом выражении и составил 740 млн рублей. В компании объяснили это в том числе единовременной выплатой страховки в 6,4 млрд рублей за ущерб от пожара на Новой Риге летом 2022 года.Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) стала рекордной для компании и превысила 13 млрд рублей.Источник: OzonОбщий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 59% год к году и превысил 718,3 млрд рублей. Количество активных продавцов приблизилось к 600 тысячам, более 80% из них живут в российских регионах. Кого компания считает активными продавцами, она не уточняет.Число активных покупателей выросло до 53,5 млн человек против 42,4 млн в третьем квартале 2023 года. В среднем каждый пользователь делает по 25 заказов в год. Всего за квартал Ozon доставил 371,5 млн заказов, что в полтора раза больше год к году.База активных пользователей финансовых сервисов Ozon увеличилась на 68% год к году — до 27 млн клиентов. На 30 сентября 2024 года сумма привлечённых средств клиентов выросла до 149,8 млрд рублей против 29 млрд годом ранее. Объём выданных займов вырос с 33,4 млрд рублей на 30 сентября 2023 года до 66,7 млрд рублей на конец сентября 2024-го.Источник: Ozon#новости #ozon
Делить когда будут?
Нужна драма. Своей Тани Бакальчук в Озоне нет. Сейчас придумают и найдут бедную задрипаную библиотекаршу, которая на первых шагах "Озона" книжки из дома на себе на Почту таскала. И с кем-нибудь её разведут. Рамзану приготовиться.
Озон на мне зарабатывает 2 000 000 в год и отказал мне в смене ПВЗ, теперь не даёт выбрать ПВЗ в моем же городе. Хотят очень мне помочь, но не могут из-за регламента.
Адам подъедет и начнет работу с управляющими озона
Пока крыша в фаворе у властелина будут ждать. Потом уйдут лояльным
Так вы слышали какие там сейчас розыгрыши каждый день??? Они сейчас оооочень много потеряют
Потеряешь только ты. А озон заработает. Карточки кликаются миллионами, цена клика выросла с 3р до 7р