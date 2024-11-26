Минэкономразвития предложило ввести штрафы за нарушения будущего закона о платформенной экономике

Для маркетплейсов они могут составить от 20 тысяч до 2 млн рублей, для продавцов — от 10 тысяч до 500 тысяч рублей. Ведомство предложило ввести административную ответственность за нарушение законопроекта «О платформенной экономике», пишут «Ведомости». Минэк разрабатывает его вместе с Минпромторгом, Минцифры, а также «Центром стратегических разработок».За первое нарушение штрафы для должностных лиц составят от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.За повторное нарушение штраф будет больше: для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 800 тысяч рублей. Самый большой штраф — за нарушение операторами цифровых платформ (это маркетплейсы) требований к размещению предложений партнёров — то есть товаров, работ или услуг. Для должностных лиц — от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Повторно: для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, для юрлиц от 1 млн до 2 млн рублей.Партнёров могут оштрафовать минимум на 10-20 тысяч рублей при первом нарушении. Для ИП и юрлиц — от 50-100 тысяч рублей до 100-300 тысяч рублей. При повторном для должностного лица — 20-40 тысяч рублей, ИП — 100-200 тысяч рублей, юрлица — 300-500 тысяч рублей. Законопроект «О платформенной экономике» пока не принят ни в одном чтении. 25 ноября 2024 года РБК сообщал, что документ отправили в правительство, его «значительно переработали», учтя комментарии от ведомств и бизнеса, но сохранив «общую архитектуру». Внести его в Госдуму планируют в начала 2025 года.Документ определяет правила работы маркетплейсов, агрегаторов услуг и других цифровых платформ.#новости #минэкономразвития
штрафы за нарушения будущего законаЗакона нет, но штрафы уже готовы. Отличная работа, МинэкономЗагибания 👍🏻
да и закон не обязателен. просто штрафы, дефицит бюджета будет побежден
С одной стороны доллар бьёт по маркетплейсам, с другой штрафы, такими темпами там резинка для волос станет 1к
Нужны штрафы за штрафы, чтобы платить штраф за то, что платишь штраф
Тема сисек и закона не раскрыта.
Смысл в том, что всё опять подорожает.