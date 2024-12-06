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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries протестирует выдачу заказов через газетные киоски

Пилот запустят на 26 точках в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Твери.

  • В газетных киосках можно будет получить посылки размером до 35х45х38 см и стоимостью не более 10 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
  • Заказ можно будет забрать в течение трёх дней, примерить товар в этом случае будет нельзя.

  • Выбрать газетный киоск в качестве пункта выдачи можно при оформлении заказа на сайте или в приложении Wildberries. Доставка будет бесплатной.

  • Редакция vc.ru запросила у пресс-службы маркетплейса сроки запуска, но ответа пока не получила.

  • 5 декабря 2024 года Wildberries сообщил, что разрешит возвращать товары в любой ПВЗ. Сделать это можно будет с помощью QR-кодов.

#новости #wildberries #маркетплейсы

11
11
12 комментариев
Слегка Придурковатый

Логичнее было бы через шашлычные и нардошные.

11
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Куртуазный маньерист

общественные туалеты можно использовать эффективней!

3
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Axel

Представляю как будут материться водители, которые заказы будут доставлять, очень часто газетные киоски не стоят прям рядом с дорогой, а все больше в пешеходных зонах 😀 еще бы канализацию задействовали и бригады диггеров, которые на лодках плавают по тоннелям и подплывают прим к вашему дому, люк открылся - хоба ваш заказ 👌🏻 заодно и ревизию коммуникаций проводили бы 🤣 Хотя не очень безопасно конечно, от мастера Сплинтера и черепах можно отхватить, или от пьяного сотрудника ЖКХ 🤷🏼‍♂️

1
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Буквоед

Зачем они ещё пытаются что-то выдавать? Надо просто брать деньги, накладывать штрафы, потом штрафы на штрафы – и всё.
К чему эта архаичная возня с заказами?

3
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Big Lebovvski (Владислав)

Газетные киоски?! И что они будут там выдавать? Газеты? Журналы? Примерочные приделают? А где сохранились газетные киоски? Вы давно видели газетный киоск? Сплошные вопросы ибо бред, имхо.

2
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Egsis

Да такой бред шо правда =)

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Kiwi

- а где у вас примерочная?
- давайте я вас газеткой прикрою…

1
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