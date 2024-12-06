Wildberries протестирует выдачу заказов через газетные киоски

В газетных киосках можно будет получить посылки размером до 35х45х38 см и стоимостью не более 10 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Заказ можно будет забрать в течение трёх дней, примерить товар в этом случае будет нельзя.

Выбрать газетный киоск в качестве пункта выдачи можно при оформлении заказа на сайте или в приложении Wildberries. Доставка будет бесплатной.

Редакция vc.ru запросила у пресс-службы маркетплейса сроки запуска, но ответа пока не получила.

