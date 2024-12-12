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Артур Томилко
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Объединённая компания Wildberries и Russ запустила производство изотермических полуприцепов

Экономия по сравнению с их покупкой у сторонних поставщиков может достигать 30%, говорят в компании.

Фото «РВБ» 
Фото «РВБ» 
  • О запуске производства «Ведомостям» рассказал представитель «РВБ». В течение года планируют выпустить около 60 полуприцепов.
  • Производство организовали на площадке в подмосковных Луховицах. Реализацией проекта занимается подразделение автоматизации компании. Он предполагает три этапа.
  • На первом разработали техзадание и организовали выпуск изотермической надстройки размером 17 м и объёмом 110 м³. На втором планируют запустить в 2025 году производство шасси. На третьем — начать выпуск осевых агрегатов.
  • Сейчас шасси «РВБ» закупает на Великолукском опытном машиностроительном заводе, рассказал осведомлённый собеседник газеты.
  • Собственный полуприцеп обойдётся компании на 30% дешевле, чем покупка аналога, пояснил руководитель департамента складской автоматизации «РВБ» Андрей Ульянов. По его словам, потенциальная экономия может составить до 3 млн рублей на единицу техники.
  • Кроме того, проект позволит снизить зависимость от сторонних поставщиков. Пока в парке «РВБ» около 1400 полуприцепов производства российского «Центртранстехмаша» и немецкой Schmitz Cargobull.

#новости #wildberries

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22
36 комментариев
Максим Исаев

Надо на базе прицепа сделать мобильный ПВЗ

27
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Александр Жданов

С мобильным военкоматом

14
6
1
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lakoros

И с весёлой мелодией ездить по пригородам. как мороженщики в сша.

2
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Abe kobo

Вообще логично, но застройка непозволит

1
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Артём Кузнецов

А это идея

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Степан Фадеев

60 полуприцепов и для этого целое производство.
Выглядит как отмывочная.

8
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Вася

Извинись Дон

1
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