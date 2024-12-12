Объединённая компания Wildberries и Russ запустила производство изотермических полуприцепов

Экономия по сравнению с их покупкой у сторонних поставщиков может достигать 30%, говорят в компании.Фото «РВБ» О запуске производства «Ведомостям» рассказал представитель «РВБ». В течение года планируют выпустить около 60 полуприцепов.Производство организовали на площадке в подмосковных Луховицах. Реализацией проекта занимается подразделение автоматизации компании. Он предполагает три этапа.На первом разработали техзадание и организовали выпуск изотермической надстройки размером 17 м и объёмом 110 м³. На втором планируют запустить в 2025 году производство шасси. На третьем — начать выпуск осевых агрегатов. Сейчас шасси «РВБ» закупает на Великолукском опытном машиностроительном заводе, рассказал осведомлённый собеседник газеты.Собственный полуприцеп обойдётся компании на 30% дешевле, чем покупка аналога, пояснил руководитель департамента складской автоматизации «РВБ» Андрей Ульянов. По его словам, потенциальная экономия может составить до 3 млн рублей на единицу техники.Кроме того, проект позволит снизить зависимость от сторонних поставщиков. Пока в парке «РВБ» около 1400 полуприцепов производства российского «Центртранстехмаша» и немецкой Schmitz Cargobull.#новости #wildberries
Надо на базе прицепа сделать мобильный ПВЗ
С мобильным военкоматом
И с весёлой мелодией ездить по пригородам. как мороженщики в сша.
Вообще логично, но застройка непозволит
А это идея
60 полуприцепов и для этого целое производство.
Выглядит как отмывочная.
Извинись Дон