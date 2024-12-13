Страховые компании начнут предлагать свои услуги продавцам на маркетплейсах

Страховка должна защитить товары от повреждений на пути к покупателю, а также от их подмены при возврате. Некоторые страховые компании планируют начать продажу полисов для продавцов маркетплейсов, пишет «Ъ». О запуске такого продукта в начале декабря 2024 года сообщило «СберСтрахование». По данным газеты, аналогичные услуги в 2025-м планирую запустить «Ренессанс страхование» и «Зетта Страхование». Новый сегмент также «рассматривает» «АльфаСтрахование».Страховка защитит товары продавца от повреждения на всём пути до покупателя, пояснил гендиректор «СберСтрахования» Михаил Волков. Она также будет покрывать случаи подмены или порчи товара и «компенсировать неустойку, которую маркетплейс берёт за возврат некачественной продукции». Минимальная страховая сумма составляет 200 тысяч рублей, максимальная — 120 млн рублей, добавил Волков.Подходы к продаже полисов у страховщиков будут отличаться. Например, «СберСтрахование» предоставляет услуги через свой сайт для продавцов всех российских площадок. «АльфаСтрахование» и «Зетта Страхование» рассматривают возможность продажи полисов в партнёрстве с маркетплейсами.По оценкам экспертов, потенциальный объём страховых премий в этом сегменте в течение двух лет может достичь 10-15 млрд рублей. О планах развивать страхование продавцов также сообщали Ozon, Wildberries, «Яндекс» и «Авито».Однако не все страховщики считают направление перспективным. Например, «РЕСО-Гарантия» отказалась от продукта для продавцов маркетплейсов «из-за большой убыточности».#новости
защитить товары от повреждений на пути к покупателю, а также от их подмены при возвратеЭти страховщики точно разбираются в вопросе?
А есть страховщики, которые хоть в чём то разбираются, кроме как навязать свою страховку где только можно и нельзя и требовать взносы?