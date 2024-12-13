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Артур Томилко
Маркетплейсы

Страховые компании начнут предлагать свои услуги продавцам на маркетплейсах

Страховка должна защитить товары от повреждений на пути к покупателю, а также от их подмены при возврате.

  • Некоторые страховые компании планируют начать продажу полисов для продавцов маркетплейсов, пишет «Ъ». О запуске такого продукта в начале декабря 2024 года сообщило «СберСтрахование». По данным газеты, аналогичные услуги в 2025-м планирую запустить «Ренессанс страхование» и «Зетта Страхование». Новый сегмент также «рассматривает» «АльфаСтрахование».
  • Страховка защитит товары продавца от повреждения на всём пути до покупателя, пояснил гендиректор «СберСтрахования» Михаил Волков. Она также будет покрывать случаи подмены или порчи товара и «компенсировать неустойку, которую маркетплейс берёт за возврат некачественной продукции». Минимальная страховая сумма составляет 200 тысяч рублей, максимальная — 120 млн рублей, добавил Волков.
  • Подходы к продаже полисов у страховщиков будут отличаться. Например, «СберСтрахование» предоставляет услуги через свой сайт для продавцов всех российских площадок. «АльфаСтрахование» и «Зетта Страхование» рассматривают возможность продажи полисов в партнёрстве с маркетплейсами.
  • По оценкам экспертов, потенциальный объём страховых премий в этом сегменте в течение двух лет может достичь 10-15 млрд рублей. О планах развивать страхование продавцов также сообщали Ozon, Wildberries, «Яндекс» и «Авито».
  • Однако не все страховщики считают направление перспективным. Например, «РЕСО-Гарантия» отказалась от продукта для продавцов маркетплейсов «из-за большой убыточности».

#новости

11
2 комментария
Вадим Д.

защитить товары от повреждений на пути к покупателю, а также от их подмены при возвратеЭти страховщики точно разбираются в вопросе?

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Юлия Волобуева

А есть страховщики, которые хоть в чём то разбираются, кроме как навязать свою страховку где только можно и нельзя и требовать взносы?

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