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vc.ru
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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Приложение сервиса для доставки «Купер» пропало из App Store

Это бывший «Сбермаркет».

  • Об этом сообщил РБК. Если попытаться скачать приложение по ссылке с сайта «Купера», появится предупреждение, что оно недоступно.
  • Причины удаления неизвестны. Редакция vc.ru обратилась к компании за комментарием, но на момент написания заметки не получила ответ.
  • «Купер» — это переименованный «Сбермаркет». Сервис принадлежит «Сберу», он специализируется на доставке продуктов и готовой еды, а также косметики.
  • Приложение «Сбермаркета» уже удаляли из App Store — в декабре 2023 года, тогда же оно вернулось под названием «СуперМаркет». После ребрендинга для «Купера» создали другое приложение.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США ещё в апреле 2022 года и после этого вышел из состава акционеров части своих активов. После этого приложения принадлежащих ему сервисов неоднократно удаляли из App Store.

#новости

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87 комментариев
КодМакарон

Ужас то какой, как же теперь пользователи iPhone будут без Купера 😅

12
2
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день за днем

да норм, как и без других приложений

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Poo Teen

хоть кто-то в лице Эппла заботится о пользователях и не даёт им ставить дерьмо от сбера

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Александр Возженников

Капец, не знаю

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Денис

владельцы сами его удали, чтобы создать инфоповод для рекламы бесплатной, не бойтесь, через 2 дня сами же его обратно опубликуют и все вернется.

13
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muchizhi

Да потому что это глючная хрень которой невозможно пользоваться! У них сайт даже не работает, авторизация происходит за 10-15 секунд при нормативе в 0,5.
Столько бабок слить на ребрендинг, но ехать на повозке с лошадьми - это плохая стратегия.

7
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Торин Дубощит

Ребзя, для iOS есть приложение сбера сейчас?

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