Приложение сервиса для доставки «Купер» пропало из App Store

Это бывший «Сбермаркет».Об этом сообщил РБК. Если попытаться скачать приложение по ссылке с сайта «Купера», появится предупреждение, что оно недоступно.Причины удаления неизвестны. Редакция vc.ru обратилась к компании за комментарием, но на момент написания заметки не получила ответ.«Купер» — это переименованный «Сбермаркет». Сервис принадлежит «Сберу», он специализируется на доставке продуктов и готовой еды, а также косметики.Приложение «Сбермаркета» уже удаляли из App Store — в декабре 2023 года, тогда же оно вернулось под названием «СуперМаркет». После ребрендинга для «Купера» создали другое приложение.«Сбер» попал под блокирующие санкции США ещё в апреле 2022 года и после этого вышел из состава акционеров части своих активов. После этого приложения принадлежащих ему сервисов неоднократно удаляли из App Store. #новости
Ужас то какой, как же теперь пользователи iPhone будут без Купера 😅
да норм, как и без других приложений
хоть кто-то в лице Эппла заботится о пользователях и не даёт им ставить дерьмо от сбера
Капец, не знаю
владельцы сами его удали, чтобы создать инфоповод для рекламы бесплатной, не бойтесь, через 2 дня сами же его обратно опубликуют и все вернется.
Да потому что это глючная хрень которой невозможно пользоваться! У них сайт даже не работает, авторизация происходит за 10-15 секунд при нормативе в 0,5.
Столько бабок слить на ребрендинг, но ехать на повозке с лошадьми - это плохая стратегия.
Ребзя, для iOS есть приложение сбера сейчас?