Wildberries добавил на платформу возможность оплаты таможенных пошлин при покупке товаров из Китая

Маркетплейс рассчитает сумму пошлины и включит в стоимость.Объединённая компания Wildberries и Russ рассказала о запуске сервиса для оплаты таможенных пошлин на платформе при оформлении заказа из-за рубежа. Пока он работает только с товарами из Китая.При покупке зарубежных товаров стоимостью свыше €200 маркетплейс автоматически рассчитает сумму пошлины и включит в стоимость заказа.До этого покупателям нужно было оплачивать таможенные сборы по ссылке на оплату, которая приходила в SMS от таможенного брокера, уточнили в компании. Это могло приводить к задержкам при оформлении заказа.Без уплаты пошлин можно заказать за рубежом товары для личного пользования стоимостью до €200 и весом до 31 кг. Если стоимость или вес выше — нужно заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за кг.Ставки устанавливает Евразийская экономическая комиссия. В сентябре 2024 года она предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров до €100 в 2026 году и €50 в 2027-м.#новости #wildberries
Российские продавцы уже фиксируют убытки? Если всё можно заказывать напрямую у китайских продавцов, то что будут делать российские перекупы?
Если все можно заказать с доставкой на дом, то кто все эти люди в Пятерочках, Магнитах, МВидиах и ТЦ?
людям нужно, тут и прямо завтра.
так что пока китайцы в наших складах хранить товар не начну, им будет чем заниматься
Переживаете за перекупов? Перекупы в идеале это промежуточная звено, где следующая стадия делать, продавать что-то своё, накопив денег и опыт.
Российские перекупы теперь торгуют прямо с китайских складов.
А как же торгаши? Вы о них подумали?
Как они теперь утюг по 3$ будут продавать за 1к?
Ну, это кстати удобно