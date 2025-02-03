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Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries добавил на платформу возможность оплаты таможенных пошлин при покупке товаров из Китая

Маркетплейс рассчитает сумму пошлины и включит в стоимость.

  • Объединённая компания Wildberries и Russ рассказала о запуске сервиса для оплаты таможенных пошлин на платформе при оформлении заказа из-за рубежа. Пока он работает только с товарами из Китая.
  • При покупке зарубежных товаров стоимостью свыше €200 маркетплейс автоматически рассчитает сумму пошлины и включит в стоимость заказа.
  • До этого покупателям нужно было оплачивать таможенные сборы по ссылке на оплату, которая приходила в SMS от таможенного брокера, уточнили в компании. Это могло приводить к задержкам при оформлении заказа.
  • Без уплаты пошлин можно заказать за рубежом товары для личного пользования стоимостью до €200 и весом до 31 кг. Если стоимость или вес выше — нужно заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за кг.
  • Ставки устанавливает Евразийская экономическая комиссия. В сентябре 2024 года она предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров до €100 в 2026 году и €50 в 2027-м.

#новости #wildberries

2
1
14 комментариев
Илья Дёмин

Российские продавцы уже фиксируют убытки? Если всё можно заказывать напрямую у китайских продавцов, то что будут делать российские перекупы?

4
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Serraxe Z

Если все можно заказать с доставкой на дом, то кто все эти люди в Пятерочках, Магнитах, МВидиах и ТЦ?

3
1
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hakhagmon

людям нужно, тут и прямо завтра.

так что пока китайцы в наших складах хранить товар не начну, им будет чем заниматься

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Iskra

Переживаете за перекупов? Перекупы в идеале это промежуточная звено, где следующая стадия делать, продавать что-то своё, накопив денег и опыт.

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new_comment

Российские перекупы теперь торгуют прямо с китайских складов.

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

А как же торгаши? Вы о них подумали?
Как они теперь утюг по 3$ будут продавать за 1к?

3
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Юрий Б.

Ну, это кстати удобно

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