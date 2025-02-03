Российские продавцы обвинили американский маркетплейс Inspire Uplift в обмане на десятки миллионов рублей — «Фонтанка»

Предприниматели использовали его для продаж на рынке США после блокировки Etsy, Amazon и eBay. Взаимодействовать с Inspire Uplift россияне начали летом 2022 года, пишет «Фонтанка» со ссылкой на слова предпринимателей. Письма от сооснователя маркетплейса Аарона Уоллеса приходили, например, продавцам матрёшек, кукол, украшений, одежды и других изделий с национальным колоритом.До этого российский бизнес лишился возможности продавать товары на американском рынке через крупные площадки. «Все остались без средств к существованию и пытались найти какой-то новый маркетплейс, куда они могли бы зайти и принимать платежи от западных клиентов», — рассказывает один из продавцов.Inspire Uplift предлагал выводить деньги от продаж через сервис Payoneer или криптовалютную биржу Binance, а товары отправлять «Почтой России». «Общая комиссия» составляла 15%.Продвигать товары в США и приводить клиентов на площадку продавцы должны были самостоятельно. Маркетплейс работал «скорее как финансовый посредник между мастерами из России и зарубежными покупателями».В течение примерно двух лет площадка работала исправно. Однако весной 2024 года продавцы перестали получать оплату, а покупатели не могли вернуть деньги за отменённые заказы. В чате селлеров один из пользователей, который представлялся сооснователем маркетплейса, обещал выплатить долги в течение нескольких месяцев.При этом предпринимателей, которые прекращали продавать товары через маркетплейс, блокировали без возможности получить оплату за отправленные заказы.В конце 2024 года представители Inspire Uplift перестали выходить на связь. Пострадавшие продавцы оценивают задолженность Inspire Uplift примерно в 250 тысяч долларов (около 24,5 млн рублей по курсу ЦБ на 3 февраля 2025 года).Обманутые предприниматели объединились в инициативную группу. Они направили обращения в комитет Госдумы по международным делам, отдел международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты России и другие ведомства. Изображение «Фонтанки» По данным «Фонтанки», американец Аарон Уоллес и пакистанец Ясин Рахман запустили Inspire Uplift в 2017 году. На сайте маркетплейса говорится о «55 000 независимых продавцов с миллионами покупателей по всему миру» и «более 20 млн товаров, включая изделия ручной работы, гаджеты и винтаж». При этом другой информации о площадке в интернете нет.На сайте потребительских отзывов Trustpilot негативные комментарии о маркетплейсе начали появляться ещё в 2018 году. Например американские покупатели жаловались, что так и не получили товар.Кроме того, Аарон Уоллес и Ясин Рахман упоминаются в материалах американских судов по делам о вымогательстве и шантаже. Они связаны с сайтами, на которых публиковались данные людей, якобы замеченных в аморальных и преступных действиях, с предложением удалить порочащую информацию за пожертвование. #новости
Своих чтоли маркетплейсов мало? Чё лезть туда? 🤦♂️
Лучший комментарий, все в рамках нарративов с ТВ
Цап-царап
Там еще надо уметь с payoneer выводить
Расскажите, нам интерессно
Обманули дурачка на четыре кулачка ©
Пусть обращаются в суд.
Им присудят триллионы, можно будет всю жизнь не работать и им , и их потомкам до седьмого колена.