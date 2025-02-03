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Артур Томилко
Маркетплейсы

Российские продавцы обвинили американский маркетплейс Inspire Uplift в обмане на десятки миллионов рублей — «Фонтанка»

Предприниматели использовали его для продаж на рынке США после блокировки Etsy, Amazon и eBay.

  • Взаимодействовать с Inspire Uplift россияне начали летом 2022 года, пишет «Фонтанка» со ссылкой на слова предпринимателей. Письма от сооснователя маркетплейса Аарона Уоллеса приходили, например, продавцам матрёшек, кукол, украшений, одежды и других изделий с национальным колоритом.
  • До этого российский бизнес лишился возможности продавать товары на американском рынке через крупные площадки. «Все остались без средств к существованию и пытались найти какой-то новый маркетплейс, куда они могли бы зайти и принимать платежи от западных клиентов», — рассказывает один из продавцов.
  • Inspire Uplift предлагал выводить деньги от продаж через сервис Payoneer или криптовалютную биржу Binance, а товары отправлять «Почтой России». «Общая комиссия» составляла 15%.
  • Продвигать товары в США и приводить клиентов на площадку продавцы должны были самостоятельно. Маркетплейс работал «скорее как финансовый посредник между мастерами из России и зарубежными покупателями».
  • В течение примерно двух лет площадка работала исправно. Однако весной 2024 года продавцы перестали получать оплату, а покупатели не могли вернуть деньги за отменённые заказы. В чате селлеров один из пользователей, который представлялся сооснователем маркетплейса, обещал выплатить долги в течение нескольких месяцев.
  • При этом предпринимателей, которые прекращали продавать товары через маркетплейс, блокировали без возможности получить оплату за отправленные заказы.
  • В конце 2024 года представители Inspire Uplift перестали выходить на связь. Пострадавшие продавцы оценивают задолженность Inspire Uplift примерно в 250 тысяч долларов (около 24,5 млн рублей по курсу ЦБ на 3 февраля 2025 года).
  • Обманутые предприниматели объединились в инициативную группу. Они направили обращения в комитет Госдумы по международным делам, отдел международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты России и другие ведомства.
Изображение «Фонтанки» 
Изображение «Фонтанки» 
  • По данным «Фонтанки», американец Аарон Уоллес и пакистанец Ясин Рахман запустили Inspire Uplift в 2017 году. На сайте маркетплейса говорится о «55 000 независимых продавцов с миллионами покупателей по всему миру» и «более 20 млн товаров, включая изделия ручной работы, гаджеты и винтаж». При этом другой информации о площадке в интернете нет.
  • На сайте потребительских отзывов Trustpilot негативные комментарии о маркетплейсе начали появляться ещё в 2018 году. Например американские покупатели жаловались, что так и не получили товар.
  • Кроме того, Аарон Уоллес и Ясин Рахман упоминаются в материалах американских судов по делам о вымогательстве и шантаже. Они связаны с сайтами, на которых публиковались данные людей, якобы замеченных в аморальных и преступных действиях, с предложением удалить порочащую информацию за пожертвование.

#новости

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9 комментариев
Сергей Старчеус

Своих чтоли маркетплейсов мало? Чё лезть туда? 🤦‍♂️

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Alexey

Лучший комментарий, все в рамках нарративов с ТВ

1
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Добрый Комментатор

Цап-царап

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Веселый стробоскоп

Там еще надо уметь с payoneer выводить

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Robert47

Расскажите, нам интерессно

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Цифровые комплексы

Обманули дурачка на четыре кулачка ©

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Lupus Canus

Пусть обращаются в суд.
Им присудят триллионы, можно будет всю жизнь не работать и им , и их потомкам до седьмого колена.

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