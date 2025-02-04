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Карина Пардаева
Маркетплейсы

«Авито» запустил рекламу профилей — их будут показывать на главной странице платформы

Это инструмент для пользователей с подтверждённым аккаунтом юрлица или ИП.

  • Такую рекламу алгоритмы покажут покупателям, заинтересованным в товарах или услугах от определённого продавца. Система проанализирует предпочтения пользователей, опираясь на историю их запросов, регион и просмотренные объявления и категории, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Авито» / Telegram
«Авито» / Telegram
  • При настройке рекламной кампании продавец увидит прогнозы, которые помогут «эффективно распределить бюджет и выбрать ставку за переход в профиль». Например, в крупных городах, где много продавцов соревнуются за внимание аудитории, стоимость просмотров будет выше, чем в небольших городах с меньшим числом конкурентов.
  • Результаты кампании будут доступны в личном кабинете. Там продавцы смогут отслеживать переходы в профиль, их стоимость, конверсию в подписку, а также добавление в избранное объявлений из профиля.

#новости #авито

2
28 комментариев
xxval

Вы бы отзывы от долбоебов удаляли нормально!!!!

15
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Олег Компаниец

Это уж точно,лучше и не скажешь !!!Написал здравствуйте в переписке грубо говоря и все ему доступно написать отзыв,так мало того его не возможно удалить как бы ты не старался и не доказывал что сделки не было

5
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Денис

Так предоставляй услуги качественно

3
1
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Roman

Теперь хейтеров банят за отзывы по паспорту!

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Лапти Паладина

на авите других нет, с обеих сторон

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xxval

@avito

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user

Вам мало мошенников-компаний? Сейчас всяких аферистов на главной будете рекламировать.
И самый пздц, что на компанию мошенника отзыв не оставишь, Авито все сделало, чтобы они оставались на площадке и заносили кеш. А то, что людей кидают им плевать, сам сталкивался с риелторской конторой такой, до сих пор процветает, хотя недавно ген дира посадили.

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