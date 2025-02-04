Это инструмент для пользователей с подтверждённым аккаунтом юрлица или ИП.Такую рекламу алгоритмы покажут покупателям, заинтересованным в товарах или услугах от определённого продавца. Система проанализирует предпочтения пользователей, опираясь на историю их запросов, регион и просмотренные объявления и категории, сообщили в пресс-службе «Авито».«Авито» / TelegramПри настройке рекламной кампании продавец увидит прогнозы, которые помогут «эффективно распределить бюджет и выбрать ставку за переход в профиль». Например, в крупных городах, где много продавцов соревнуются за внимание аудитории, стоимость просмотров будет выше, чем в небольших городах с меньшим числом конкурентов.Результаты кампании будут доступны в личном кабинете. Там продавцы смогут отслеживать переходы в профиль, их стоимость, конверсию в подписку, а также добавление в избранное объявлений из профиля.#новости #авито
Вы бы отзывы от долбоебов удаляли нормально!!!!
Это уж точно,лучше и не скажешь !!!Написал здравствуйте в переписке грубо говоря и все ему доступно написать отзыв,так мало того его не возможно удалить как бы ты не старался и не доказывал что сделки не было
Так предоставляй услуги качественно
Теперь хейтеров банят за отзывы по паспорту!
на авите других нет, с обеих сторон
@avito
Вам мало мошенников-компаний? Сейчас всяких аферистов на главной будете рекламировать.
И самый пздц, что на компанию мошенника отзыв не оставишь, Авито все сделало, чтобы они оставались на площадке и заносили кеш. А то, что людей кидают им плевать, сам сталкивался с риелторской конторой такой, до сих пор процветает, хотя недавно ген дира посадили.