Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Маркетплейсы

Федеральное общество сетевой торговли предложило маркетплейсам ввести сервисный сбор для борьбы с «бесконтрольными» покупками и возвратами

Или другие меры.

  • Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ, на декабрь 2024 года объединяло около 230 продавцов и 100 владельцев пунктов выдачи заказов) обратилось к Wildberries, Ozon, «Мегамаркету» и Lamoda, пишет ТАСС со ссылкой на копию письма.
  • Организация попросила «оказать содействие воспитанию осознанного потребления» и рассмотреть меры по ограничению «бесконтрольных» заказов и возвратов товаров. Среди предложений — внедрение невозвратного сервисного сбора, минимальной стоимости заказа или платных возвратов и рейтингов покупателей.
  • ФОСТ ссылается на «участившиеся» случаи возвратов товаров надлежащего качества в январе 2025 года, после новогодних праздников. По данным организации, до 10% заказов покупатели возвращают, а предприниматели несут убытки.
  • В Ozon сообщили, что не видят существенного роста возвратов и не планируют вводить предложенный сбор. Случаи «недобросовестных» возвратов единичные, маркетплейс разбирается с ними индивидуально. В Lamoda отказались от комментария.
  • В объединённой компании Wildberries и Russ также отметили, что случаи «недобросовестного поведения» не массовые. Вводить рейтинг покупателей маркетплейс не планирует, другие предложения «внимательно изучит». У «Яндекс Маркета» сервисный сбор для пользователей есть с 2024 года.
  • В декабре 2024 года ФОСТ уже предлагала маркетплейсам внедрить систему рейтингов, а Роспотребнадзору — ужесточить условия возврата новогодних товаров.

#новости

11
3
48 комментариев
Alchakov Developer

У Яндекс поэтому продажи и упали, ввели сбор за воздух,

7
Ответить
LatvianPotato Farmer

Они еще и минимальную сумму заказа сделали 300 рублей, то есть захотел шампунь купить по скидке за 199 рублей, бери два или идешь лесом, такое конечно

1
Ответить
Igor Malkov

О, теперь чтобы купить себе что-то нужное, я должен ещё и сервисный сбор заплатить? Ну конечно, главное чтобы у продавцов всё было хорошо. А то, что мы теперь будем думать десять раз, прежде чем что-то купить, это их не волнует.

4
Ответить
aniskin

загружают картинку оригинального товара. в пвз отгружают паль, с вас 20 рублев, ёпта

7
Ответить
Denis line

У селлеров одни убытки в 90% случаев. Есть статистика! Приходу на пвз возвраты забирать и вижу постоянно одну дамочку, 30-40 заказов примеряет, покупает нуль. Шопоголик такой! А продавцы должны заплатить за логистику до пвз и обратно. Зачем заказываешь если тебе это не нужно

6
Ответить
Угрюмый Seller

А вы в курсе что сейчас в законе написано что если товар качественный то покупатель если возвращает товар должен оплатить обратную логистику? Только вот мы продавцы эти покатушки за свой счет оплачиваем. Продавцам хорошо 🤣🤣🤣. Да продавцы в среднем получают 7-15% прибыли остальное забирают маркеталейсы...

3
Ответить
Олег

Так на то и рассчёт, чтобы думали прежде, чем что-то купить.

1
Ответить