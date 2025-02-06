Федеральное общество сетевой торговли предложило маркетплейсам ввести сервисный сбор для борьбы с «бесконтрольными» покупками и возвратами

Или другие меры.Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ, на декабрь 2024 года объединяло около 230 продавцов и 100 владельцев пунктов выдачи заказов) обратилось к Wildberries, Ozon, «Мегамаркету» и Lamoda, пишет ТАСС со ссылкой на копию письма.Организация попросила «оказать содействие воспитанию осознанного потребления» и рассмотреть меры по ограничению «бесконтрольных» заказов и возвратов товаров. Среди предложений — внедрение невозвратного сервисного сбора, минимальной стоимости заказа или платных возвратов и рейтингов покупателей.ФОСТ ссылается на «участившиеся» случаи возвратов товаров надлежащего качества в январе 2025 года, после новогодних праздников. По данным организации, до 10% заказов покупатели возвращают, а предприниматели несут убытки.В Ozon сообщили, что не видят существенного роста возвратов и не планируют вводить предложенный сбор. Случаи «недобросовестных» возвратов единичные, маркетплейс разбирается с ними индивидуально. В Lamoda отказались от комментария.В объединённой компании Wildberries и Russ также отметили, что случаи «недобросовестного поведения» не массовые. Вводить рейтинг покупателей маркетплейс не планирует, другие предложения «внимательно изучит». У «Яндекс Маркета» сервисный сбор для пользователей есть с 2024 года.В декабре 2024 года ФОСТ уже предлагала маркетплейсам внедрить систему рейтингов, а Роспотребнадзору — ужесточить условия возврата новогодних товаров.#новости
У Яндекс поэтому продажи и упали, ввели сбор за воздух,
Они еще и минимальную сумму заказа сделали 300 рублей, то есть захотел шампунь купить по скидке за 199 рублей, бери два или идешь лесом, такое конечно
О, теперь чтобы купить себе что-то нужное, я должен ещё и сервисный сбор заплатить? Ну конечно, главное чтобы у продавцов всё было хорошо. А то, что мы теперь будем думать десять раз, прежде чем что-то купить, это их не волнует.
загружают картинку оригинального товара. в пвз отгружают паль, с вас 20 рублев, ёпта
У селлеров одни убытки в 90% случаев. Есть статистика! Приходу на пвз возвраты забирать и вижу постоянно одну дамочку, 30-40 заказов примеряет, покупает нуль. Шопоголик такой! А продавцы должны заплатить за логистику до пвз и обратно. Зачем заказываешь если тебе это не нужно
А вы в курсе что сейчас в законе написано что если товар качественный то покупатель если возвращает товар должен оплатить обратную логистику? Только вот мы продавцы эти покатушки за свой счет оплачиваем. Продавцам хорошо 🤣🤣🤣. Да продавцы в среднем получают 7-15% прибыли остальное забирают маркеталейсы...
Так на то и рассчёт, чтобы думали прежде, чем что-то купить.