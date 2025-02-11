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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Магазины электроники пожаловались ФАС на низкие цены на маркетплейсах — из-за этого рознице тяжело конкурировать с онлайн-продавцами

Платформы же уверяют, что так обеспечивают продавцам спрос.

  • С жалобой в ФАС обратилась ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят DNS, «Ситилинк» и другие), пишет РБК.
  • По версии розничных продавцов, маркетплейсы снижают стоимость товаров до «нерыночно низкого уровня», в том числе за свой счёт. Они называют это «незаконной практикой демпинга и вмешательства в политику ценообразования третьих лиц» — то есть продавцов на платформе. Это приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли торговли.
  • В связи с этим РАТЭК просит ФАС дать оценку законности действий торговых площадок в рамках антимонопольного законодательства. В службе сообщили, что получили обращение и рассмотрят его «в установленном порядке».

Подобный демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении.

из письма РАТЭК
  • Под рыночной ценой в ассоциации понимают среднюю стоимость товара у разных продавцов на российском рынке бытовой техники и электроники. По словам представителя РАТЭК, разница между ценой на маркетплейсе и в физической рознице составляет от 20 до 70%.
  • Из-за маркетплейсов розничные сети вынуждены сокращать деятельность, чтобы оптимизировать расходы, — в том числе закрывать магазины, сужать ассортимент и продавать товары сторонних продавцов. Это приводит к сокращению рабочих мест, налоговых отчислений, а также к ухудшению покупательского опыта: снижению доступности «качественных и безопасных товаров», сложностям с соблюдением всех условий по гарантийному обслуживанию перед покупателем и другому.
  • Представитель объединённой компании Wildberries и Russ «категорически не согласен» с претензиями РАТЭК. По его мнению, жалоба «по сути сводится к требованию установить во всех каналах продаж одинаково высокие цены на товары массового спроса». Это «вряд ли будет способствовать развитию конкуренции».

  • Продавцы на маркетплейсе сами определяют ценообразование, говорят в компании. Площадка при подготовке к акциям предупреждает партнёров заранее, до их начала, и продавцы «готовы на скидки в обмен на значительный рост продаж». Аналогичной позиции придерживаются и в Ozon.

Это особенно важно для потребителей, так как среди бытовой техники и современных электронных устройств есть довольно дорогостоящие позиции. За счёт соинвестирования от маркетплейса выигрывают обе стороны: продавцы сохраняют свой заработок, а покупатели могут купить необходимые товары дешевле.

позиция Ozon
  • В январе 2024 года ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов с долей около 80%. В феврале 2025-го служба потребовала от компаний сделать добровольным для продавцов участие в распродажах.

#новости

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207 комментариев
Лапти Паладина

Сволочи какие, не хотят на 30-40% дороже покупать в наших уютных МТСах и Эльдарадах, фас их, ФАС!

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Дмитрий Барагозин

АКИТовцы == пидорасы == АвтоДилеры

21
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Иннокентий Фефилов

В Эльдародо платят все налоги, официально трудоустроены продавцы и все работники.

В озоне возят ИП-шки мелкими партиями. Магазины на ИП-шках(пункты выдачи), иногда вообще в черную. На складах - самозанятые.

Т.е. они все официально в озоне не работают, но по факту работаю в озоне. А налоги не платят или платят как СЗ.

Получается, что Озону можно обходить почти все налоги на сотрудников, а Эльдорадо нельзя.

7
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Борис

Точно, дошли уже совсем до беспредела-не предлагают страховку и наклейку пленочки за треть стоимости товара.

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Darth Swordman

Маркетплейсы можно выбирать уже только за то, что не впаривают пакет настроек, кабели, батарейки и расширенную гарантию при покупке. Ну а когда ещё и цена ниже, так это просто праздник какой-то))

59
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Egor Pankin

Если МП не демпингует, то он впраивает вам доставку в 2-10 раз превышающую рыночную у ТК.
Товар за 10к вам привезут за 15к. Выше - дороже.
Ну теперь считайте, сколько настроек, кабелей, батареек и гарантий вы бы могли купить. И даже "нет, спасибо" не пришлось бы говорить, мы же об онлайн-продажах говорим. Что они там на сайте "впаривают"?

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Chil

Это точно.
Как же бесят попрошайки из ситилинка и мвидео

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