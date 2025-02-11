Магазины электроники пожаловались ФАС на низкие цены на маркетплейсах — из-за этого рознице тяжело конкурировать с онлайн-продавцами

Это особенно важно для потребителей, так как среди бытовой техники и современных электронных устройств есть довольно дорогостоящие позиции. За счёт соинвестирования от маркетплейса выигрывают обе стороны: продавцы сохраняют свой заработок, а покупатели могут купить необходимые товары дешевле.
Сволочи какие, не хотят на 30-40% дороже покупать в наших уютных МТСах и Эльдарадах, фас их, ФАС!
АКИТовцы == пидорасы == АвтоДилеры
В Эльдародо платят все налоги, официально трудоустроены продавцы и все работники.
В озоне возят ИП-шки мелкими партиями. Магазины на ИП-шках(пункты выдачи), иногда вообще в черную. На складах - самозанятые.
Т.е. они все официально в озоне не работают, но по факту работаю в озоне. А налоги не платят или платят как СЗ.
Получается, что Озону можно обходить почти все налоги на сотрудников, а Эльдорадо нельзя.
Точно, дошли уже совсем до беспредела-не предлагают страховку и наклейку пленочки за треть стоимости товара.
Маркетплейсы можно выбирать уже только за то, что не впаривают пакет настроек, кабели, батарейки и расширенную гарантию при покупке. Ну а когда ещё и цена ниже, так это просто праздник какой-то))
Если МП не демпингует, то он впраивает вам доставку в 2-10 раз превышающую рыночную у ТК.
Товар за 10к вам привезут за 15к. Выше - дороже.
Ну теперь считайте, сколько настроек, кабелей, батареек и гарантий вы бы могли купить. И даже "нет, спасибо" не пришлось бы говорить, мы же об онлайн-продажах говорим. Что они там на сайте "впаривают"?
Это точно.
Как же бесят попрошайки из ситилинка и мвидео