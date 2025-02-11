Магазины электроники пожаловались ФАС на низкие цены на маркетплейсах — из-за этого рознице тяжело конкурировать с онлайн-продавцами

Продавцы на маркетплейсе сами определяют ценообразование, говорят в компании. Площадка при подготовке к акциям предупреждает партнёров заранее, до их начала, и продавцы «готовы на скидки в обмен на значительный рост продаж». Аналогичной позиции придерживаются и в Ozon.