ФАС потребовала от Ozon и Wildberries сделать добровольным для продавцов участие в распродажах

Они должны изменить правила до 28 февраля 2025 года, иначе регулятор возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.Условия проведения скидочных акций на маркетплейсах позволяют площадкам автоматически включать товары в категорию распродажи, а также устанавливать размер скидок без предварительного согласия продавцов, говорится в сообщении ФАС.Служба выдала Ozon и Wildberries предписания о необходимости до 28 февраля 2025 года «создать условия, при которых участие в скидочных мероприятиях возможно только при подтверждении от продавца».По мнению регулятора, это позволит создать «прозрачный и прогнозируемый» механизм участия в распродажах.Если маркетплейсы не выполнят требования, ФАС возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства. Какие последствия могут грозить компаниям, в ведомстве не уточнили.Дополнено в 17:05. В пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ сообщили, что пока не получили предписание ФАС, но «строят свою работу на исполнении требований службы».Фото ТАСС Продавцы жаловались на механизм проведения распродаж на маркетплейсах с лета 2022 года. Они утверждали, что площадки «фактически понуждают партнёров участвовать в своих акциях». Однако ФАС не могла принимать меры против маркетплейсов из-за действующего с марта того же года моратория на проверки ИТ-компаний.В январе 2024 года служба признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов с долей около 80%. В марте правительство отменило мораторий. В апреле ФАС выдала маркетплейсам предупреждение из-за признаков навязывания невыгодных условий продавцам и обязала изменить оферту. Компании начали менять правила и отменять некоторые штрафы для партнёров, но жалобы не прекратились.#новости #фас #ozon #wildberries
Еще бы запретили ставить фейковые старые цены. Товар стоит 300 руб., а старая зачеркнутая цена стоит 7000. Ну не пздц ли?
Озон сам так делает. Продавец: Ozon Express.
что значит фейковая или не фейковая?
кто определяет фейковая она или нет.
Не смотрите на величину "скидки", не смотрите на "старую" цену. Смотрите на актуальную цену и она вас либо устраивает и вы покупаете, либо не устраивает и вы не покупаете
Я видел и за 30 000 руб. товар, который стоит 700 руб. )))
Самое печальное, что это на ком-то реально работает. И тут даже непонятно, что грустнее - наглое наебалово со стороны маркетплейса или дремучесть покупателя.
Дешевые трюки кнш
Надоело, если честно, удалять товары из акции. Хорошо.