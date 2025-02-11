Ozon запустил ипотеку на покупку коммерческой недвижимости — для владельцев ПВЗ и других предпринимателей

Срок — до 15 лет, сумма — до 300 млн рублей. В ипотеку можно взять любое коммерческое помещение на первичном или вторичном рынке, сообщает компания. Воспользоваться ею могут как партнёры маркетплейса, так и любые ИП и юрлица.Сумма кредита — до 300 млн рублей, минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости помещения. Ozon проверит «юридическую чистоту» объекта и будет выступать гарантом в расчётах. Срок выплаты — от 2 до 15 лет, выбрать покупатели могут сами.Ставка по ипотеке зависит от стоимости объекта, первого взноса и других условий.Чтобы взять кредит, нужно оставить заявку. После этого с предпринимателем свяжется менеджер, который уточнит все детали и запросит документы. Партнёры Ozon смогут оформить ипотеку в «упрощённом порядке».#новости #ozon
“запустил ипотеку для на покупку” окэй
очевидно же что там должно быть 'бля', а не 'для'
Женя, с такими опечатками в т-ж не возьмут.
Зато коллекторы теперь в красивой официальной форме деньги выбивать будут
в форме озон
Что нужно-то?
Хоть что-нибудь)