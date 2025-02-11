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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon запустил ипотеку на покупку коммерческой недвижимости — для владельцев ПВЗ и других предпринимателей

Срок — до 15 лет, сумма — до 300 млн рублей.

  • В ипотеку можно взять любое коммерческое помещение на первичном или вторичном рынке, сообщает компания. Воспользоваться ею могут как партнёры маркетплейса, так и любые ИП и юрлица.
  • Сумма кредита — до 300 млн рублей, минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости помещения. Ozon проверит «юридическую чистоту» объекта и будет выступать гарантом в расчётах. Срок выплаты — от 2 до 15 лет, выбрать покупатели могут сами.
  • Ставка по ипотеке зависит от стоимости объекта, первого взноса и других условий.
  • Чтобы взять кредит, нужно оставить заявку. После этого с предпринимателем свяжется менеджер, который уточнит все детали и запросит документы. Партнёры Ozon смогут оформить ипотеку в «упрощённом порядке».

#новости #ozon

4
7
1
28 комментариев
Norman

“запустил ипотеку для на покупку” окэй

4
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ЯжПрограммист

очевидно же что там должно быть 'бля', а не 'для'

12
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Andrey Vasilev

Женя, с такими опечатками в т-ж не возьмут.

2
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Зато коллекторы теперь в красивой официальной форме деньги выбивать будут

4
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kate.mully

в форме озон

1
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Нытошная Сатоши

Что нужно-то?

2
1
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A. Romanova

Хоть что-нибудь)

1
1
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