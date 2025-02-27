Выручка Ozon за 2024 год увеличилась на 69%, до 615,7 млрд рублей, валовая прибыль составила 99,9 млрд рублей

Компания отчиталась за четвёртый квартал и весь 2024 года.Ozon Holdings опубликовала неаудированные финансовые результаты. Общая выручка по итогам года увеличилась на 69% по сравнению с 2023-м и достигла 615,7 млрд рублей. В четвёртом квартале 2024-го она составила 216,6 млрд рублей (+69% год к году).Валовая прибыль в четвёртом квартале выросла в 2,6 раза, до 35,7 млрд рублей, а по итогам всего 2024 года — на 126%, до 99,9 млрд рублей. В компании объясняют это «улучшением монетизации маркетплейса» и расширением финтех-услуг.Выручка сегмента «Электронная коммерция» в четвёртом квартале увеличилась на 60% год к году, до 190,2 млрд рублей. По итогам всего 2024-го рост составил 36%, до 548,3 млрд — преимущественно за счёт маркетинговых и информационных услуг.Количество активных покупателей выросло на 10 млн и на конец 2024 года составило 57 млн человек. Средняя частота заказов увеличилась на 24% по сравнению с 2023-м, до 26 штук на пользователя в год.Выручка сегмента «Финтех» в четвёртом квартале выросла на 169% год к году и достигла 35,8 млрд рублей, а по итогам всего 2024-го составила 93,3 млрд рублей (+191%). Сумма выданных за год займов увеличилась на 28%, до 89,1 млрд рублей. Объём денег на счетах клиентов «Ozon Банка» на 31 декабря 2024 года составил 193 млрд рублей (+29% год к году). Число активных клиентов — 30,3 млн человек.#новости #ozon #отчётность