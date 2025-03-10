Wildberries запустил сервис отправки посылок из одного ПВЗ в другой

Пока — только из Москвы.Пока услуга под названием WB Track доступна в пилотном режиме из 100 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве в другие регионы, пишет ТАСС.В «ближайшие месяцы» сервис распространится на всю сеть ПВЗ маркетплейса в стране — сделать это планируют до конца 2025 года.Чтобы отправить посылку, нужно прийти в ПВЗ и сообщить менеджеру, в какой пункт нужно её доставить. Затем — оценить стоимость вложения и внести данные получателя. Сотрудник ПВЗ измерит посылку, назовёт стоимость и сроки доставки и отправит уведомление в приложении Wildberries. Оно появится в личном кабинете, там же нужно оплатить посылку.Сроки и стоимость доставки зависят от направления и габаритов отправления. Например, доставка из Москвы в Санкт-Петербург займёт один день, а в Хабаровск — около восьми дней.#новости #wildberries