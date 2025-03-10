Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров — «Ведомости»

Запустить его могут в первой половине 2025 года.Новое направление внутри компании называют «аналогом “Авито“», сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Wildberries.Маркетплейс также ищет руководителя команды разработки для Wildberries Resale. В описании вакансии говорится, что пользователи Wildberries «смогут в приложении легко продать другим клиентам товары, которые они больше не используют, или новые вещи, которые им не подошли».Представитель Wildberries и Russ («РВБ») заявил, что компания не планирует запускать классифайд, считая эту модель «устаревшей». По его словам, сейчас там «обсуждают возможность тестирования» сервиса ресейла внутри Wildberries, где пользователи смогут продавать товары, купленные на платформе. Однако проект находится на стадии идеи и не прошёл «необходимых согласований».Ведущий аналитик направления «Логистика» Data Insight Сергей Семко напомнил, что аналогичное решение в ресейле запускал «Яндекс Маркет». В «Ресейле» пользователи могут покупать подержанные вещи, а также перепродавать их через партнёров-реселлеров «Маркета».#новости