Минэкономразвития поддержало идею установки самозапрета или лимитов на покупки на маркетплейсах

Последние инициативу пока не комментировали. Министерство «считает возможным» провести вместе с маркетплейсами эксперимент, который позволит пользователям устанавливать самозапрет или лимит на покупки, пишут «РИА Новости».Рассмотреть идею в январе 2025 года предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Инициатива предполагает, что покупатель сможет сам настраивать параметры ограничения, в том числе сумму лимита, категорию товаров и время действия запрета.По мнению депутата, мера поможет избежать финансовых проблем людям, которые «страдают от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам».Фото «Ъ» #новости