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Артур Томилко
Маркетплейсы

Минэкономразвития поддержало идею установки самозапрета или лимитов на покупки на маркетплейсах

Последние инициативу пока не комментировали.

  • Министерство «считает возможным» провести вместе с маркетплейсами эксперимент, который позволит пользователям устанавливать самозапрет или лимит на покупки, пишут «РИА Новости».
  • Рассмотреть идею в январе 2025 года предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Инициатива предполагает, что покупатель сможет сам настраивать параметры ограничения, в том числе сумму лимита, категорию товаров и время действия запрета.
  • По мнению депутата, мера поможет избежать финансовых проблем людям, которые «страдают от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам».
Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

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