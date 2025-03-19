«Нет смысла держать товары на складах»: продавцы «Мегамаркета» пожаловались на падение продаж

Продажи на маркетплейсе сильно снизились в этом году, но падать они начали еще со второго квартала 2024-го, рассказал менеджер крупной сети магазинов электроники. Он связывает это с окончанием акций с бонусными баллами, которые маркетплейс проводил в конце 2023-го — начале 2024 года.