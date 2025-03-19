«Нет смысла держать товары на складах»: продавцы «Мегамаркета» пожаловались на падение продаж

С начала 2025 года маркетплейс перешёл на экспресс-доставку и не возит заказы по России.«Мегамаркет работает по новой модели почти три месяца: маркетплейс отказался от доставки по России, отгрузки со складов самих предпринимателей, закрыл 11 складов и сфокусировался на доставке день в день со складов, обустроенных в бывших магазинах IKEA.Теперь товары нужно завозить на склад маркетплейса. Держать их у себя можно — но доставлять придётся самостоятельно. У «Мегамаркета» три транзитных склада — два в Москве и один Санкт-Петербурге, а экспресс-складов — 15: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, по одному в Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Воронеже.Доставляют товары с помощью партнёра: занимаются этим курьеры «Самоката». Предельный вес для экспресс-доставки — 15 кг, габариты — 56 x 44 x 27 см, или «всё, что поместится в сумке курьера».Что говорят продавцыПосле отказа «Мегамаркета» работать по FBS — когда продавец хранит товары на собственном складе — часть предпринимателей ушла. Но другие решили переждать и посмотреть, как дальше будет работать площадка, говорит основатель «Клуба партнёров на маркетплейсах» Илья Бухарин.Несколько продавцов, работающих по модели FBO — с доставкой со склада — рассказали, что продаж с начала 2025-го «очень мало или практически нет». «В январе и феврале продажи — всего две единицы товара со складов в Москве и Санкт-Петербурге», — пожаловался продавец охранных систем и систем видеонаблюдения. Из-за ограничений по размеру ассортимент у него сократился с 142 позиций до шести.Продавец бытовой техники рассказал, что разместил товары на складе в Самаре и с начала 2025 года «ничего не продал», хотя до этого «проажи были неплохими». Продавец товаров для дома говорит, что после «реформы» у него было не больше пяти продаж за «несколько месяцев».Если до 2025 года продажи на «Мегамаркете» хотя бы окупались, то сейчас продаж с новых складов нет. Не видим дальше смысла держать товары на складах. продавец товаров для строительства и ремонтаПредставитель «Мегамаркета» информацию продавцов о падении продаж не комментировал.Продажи на маркетплейсе сильно снизились в этом году, но падать они начали еще со второго квартала 2024-го, рассказал менеджер крупной сети магазинов электроники. Он связывает это с окончанием акций с бонусными баллами, которые маркетплейс проводил в конце 2023-го — начале 2024 года. #новости #мегамаркет