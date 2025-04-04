Wildberries запустил сервис для оплаты товаров на сторонних сайтах

Сервис для оплаты покупок внутри маркетплейса работает с января 2024 года. Назы��ается он WB Pay, пишет ТАСС. Пока платить с помощью него можно только в онлайне — на сайтах и в приложениях. В будущем появится возможность платить смартфоном на кассе в офлайн-магазине.За техническую и платёжную работу сервиса отвечает собственный банк маркетплейса — «Вайлдберриз банк». Для оплаты и привязки счёта нужно пройти аутентификацию в приложении Wildberries.Чтобы воспользоваться им, нужно нажать на кнопку WB Pay, перейти в приложение маркетплейса и подтвердить оплату. С какими сайтами и приложениями сотрудничает сервис — не уточняется.Источник: WildberriesВ январе 2024 года Wildberries запустил «WB Кошелёк» — встроенный в маркетплейс сервис для оплаты товаров. Пополнять его можно по номеру телефона через СБП.#новости #wildberries