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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries запустил сервис для оплаты товаров на сторонних сайтах

Сервис для оплаты покупок внутри маркетплейса работает с января 2024 года.

  • Назы��ается он WB Pay, пишет ТАСС. Пока платить с помощью него можно только в онлайне — на сайтах и в приложениях. В будущем появится возможность платить смартфоном на кассе в офлайн-магазине.
  • За техническую и платёжную работу сервиса отвечает собственный банк маркетплейса — «Вайлдберриз банк». Для оплаты и привязки счёта нужно пройти аутентификацию в приложении Wildberries.
  • Чтобы воспользоваться им, нужно нажать на кнопку WB Pay, перейти в приложение маркетплейса и подтвердить оплату. С какими сайтами и приложениями сотрудничает сервис — не уточняется.
Источник: Wildberries
Источник: Wildberries
  • В январе 2024 года Wildberries запустил «WB Кошелёк» — встроенный в маркетплейс сервис для оплаты товаров. Пополнять его можно по номеру телефона через СБП.

#новости #wildberries

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