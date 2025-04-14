Wildberries обновит систему расчёта рейтинга товаров — нерелевантные отзывы больше не будут влиять на оценку

Как и первоначальные версии дополненных отзывов. Обновлённая система формирования рейтинга товаров заработает с 15 апреля 2025 года, сообщил маркетплейс.В рейтинге перестанут учитывать нерелевантные отзывы. Например, если пользователь написал только про долгую доставку или очередь в пункте выдачи. Сам отзыв останется виден другим покупателям.Если покупатель оставил отзыв, а затем скорректировал его, поменяв оценку, площадка будет учитывать только финальную версию оценки и отзыва. Изначальный вариант в формировании рейтинга больше не участвует.В Wildberries считают, что обновления помогут сделать рейтинг товара «более достоверным показателем его качества».#новости #wildberries