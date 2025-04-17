Wildberries добавил монетизацию для блогеров в «контентплейс» Wibes

Продавцы будут платить 10% комиссии маркетплейсу с успешной продажи, блогеры — получать 5% от её суммы.Программа работает по модели CPO — комиссия с продавцов взимается только за успешные продажи. Об этом рассказала глава ООО «РВБ» Татьяна Ким на конференции инновационных технологий электронной коммерции.Продавцы уже могут выбрать карточки товаров для продвижения в личном кабинете Wildberries, а блогеры — найти эти товары в витрине предложений. Все обзоры, созданные через платформу, автоматически помечаются как рекламные.Инфлюенсерам достаточно купить товар, снять на него обзор и опубликовать короткое видео. К нему автоматически прикрепляется ссылка на покупку.Если товар выкупили и не вернули в течение 14 дней, продавец платит 10% от стоимости покупки, а блогер получает 5% от этой суммы.В компании не уточнили, планируют ли менять условия партнёрской программы — в частности, размер комиссии — и расширять модель CPO на другие страны присутствия маркетплейса.Бета-версию приложения Wibes запустили в марте 2025 года. «Контентплейс» позволяет выбирать и покупать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, а также фотографии и короткие статьи. По собственным данным, число пользователей за первый месяц тестирования достигло 3,7 млн человек.#новости