Wildberries запустил платформу Wibes — приложение для шопинга через видео

«Контентплейс» позволит пользователям выбирать и покупать товары, а продавцам — продвигать продукцию.Бета-версию приложения можно скачать в Google Play, App Store и RuStore, сообщила пресс-служба компании.Длительность роликов — 90 секунд. Wibes сформирует персональную ленту, учитывая подписки пользователя, его лайки на ролики и покупки на Wildberries. Товары, добавленные в корзину Wibes, автоматически попадают в корзину в приложении и на сайте маркетплейса.Скрин vc.ruЛюбой пользователь сможет создать свой контент на платформе, например, выложить в Wibes свои видеообзоры на товары. При размещении ролика можно прикрепить артикул товара. Также в Wibes можно загрузить видео из других социальных сетей.После завершения тестового периода авторы контента и блогеры смогут монетизировать свои публикации на Wibes, но конкретные способы не уточняются. Рекламодатели получат инструменты для анализа рекламных метрик.#новости