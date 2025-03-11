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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries запустил платформу Wibes — приложение для шопинга через видео

«Контентплейс» позволит пользователям выбирать и покупать товары, а продавцам — продвигать продукцию.

  • Бета-версию приложения можно скачать в Google Play, App Store и RuStore, сообщила пресс-служба компании.

  • Длительность роликов — 90 секунд. Wibes сформирует персональную ленту, учитывая подписки пользователя, его лайки на ролики и покупки на Wildberries. Товары, добавленные в корзину Wibes, автоматически попадают в корзину в приложении и на сайте маркетплейса.

Скрин vc.ru
Скрин vc.ru
  • Любой пользователь сможет создать свой контент на платформе, например, выложить в Wibes свои видеообзоры на товары. При размещении ролика можно прикрепить артикул товара. Также в Wibes можно загрузить видео из других социальных сетей.
  • После завершения тестового периода авторы контента и блогеры смогут монетизировать свои публикации на Wibes, но конкретные способы не уточняются. Рекламодатели получат инструменты для анализа рекламных метрик.

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