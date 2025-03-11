Wildberries запустил платформу Wibes — приложение для шопинга через видео

Длительность роликов — 90 секунд. Wibes сформирует персональную ленту, учитывая подписки пользователя, его лайки на ролики и покупки на Wildberries. Товары, добавленные в корзину Wibes, автоматически попадают в корзину в приложении и на сайте маркетплейса.