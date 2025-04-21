С 2023 года Puma подала свыше 1000 исков к российским продавцам контрафакта

Компания использует судебные дела для защиты бренда после ухода с российского рынка.Источник фото: UnsplashС начала 2023 года немецкий производитель одежды и обуви Puma подал свыше 1000 исков к российским продавцам. Об этом сообщает Shopper's со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.Часть исков подана совместно с юридической компаний BrandMonitor. В качестве доказательств юристы приводят результаты контрольных закупок и экспертиз.Большинство ответчиков — индивидуальные предприниматели. Размер исковых требований к ним — в пределах 50 тысяч рублей.Иски касаются контрафактной продукции, а не параллельного импорта, пояснил представитель BrandMonitor. По его оценке, в России больше 50 тысяч продавцов в офлайн и десятки тысяч на маркетплейсах торгуют контрафактом. 70% исков Brandmonitor по контрафакту подаются к продавцам на маркетплейсах.При этом правообладатели не получают прибыли с компенсаций — они идут на оплату юридических услуг и расследований. Такая модель позволяет защищать права даже тем брендам, у которых ограниченные бюджеты.Puma прекратила работу в России в марте 2022 года: поставки товаров были остановлены, а более 100 магазинов — закрыты.Другие крупные производители кроссовок тоже подают аналогичные иски в России. Например, New Balance подала больше 670 исков в 2023-2024 годах, Under Armour — более 300 за то же время.#новости