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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать ИИ-функцию для обобщения отзывов на товары

Она анализирует последние 100 комментариев и выделяет из них то, что покупатели упоминают чаще всего.

  • Функция «Важное из отзывов» доступна в мобильном приложении ограниченному числу покупателей в карточках товаров над разделом с отзывами, рассказали в маркетплейсе.
  • Для запуска команда Wildberries разработала нейросеть на базе нескольких open-source решений и дообучила её на более чем 10 млн реальных отзывов, оставленных пользователями на маркетплейсе.
  • Технология анализирует отзывы за последние три месяца или последние 100 комментариев — в зависимости от их количества. Затем она выделяет характеристики, которые пользователи считают наиболее важными и упоминают чаще всего. Перед публикацией текст проходит антифрод-фильтрацию.
  • Оценить текст можно с помощью лайков и дизлайков: при отрицательной оценке система предложит указать причину, после чего отправит текст на повторную модерацию.
  • В 2023 году «Яндекс» научил YandexGPT писать обобщённые отзывы на товары. Нейросеть анализирует отзывы покупателей и собирает главное из них в один в виде списка из плюсов и минусов.

#новости #wildberries

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