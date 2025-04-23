Wildberries начал тестировать ИИ-функцию для обобщения отзывов на товары

Она анализирует последние 100 комментариев и выделяет из них то, что покупатели упоминают чаще всего.Функция «Важное из отзывов» доступна в мобильном приложении ограниченному числу покупателей в карточках товаров над разделом с отзывами, рассказали в маркетплейсе.Для запуска команда Wildberries разработала нейросеть на базе нескольких open-source решений и дообучила её на более чем 10 млн реальных отзывов, оставленных пользователями на маркетплейсе.Технология анализирует отзывы за последние три месяца или последние 100 комментариев — в зависимости от их количества. Затем она выделяет характеристики, которые пользователи считают наиболее важными и упоминают чаще всего. Перед публикацией текст проходит антифрод-фильтрацию.Оценить текст можно с помощью лайков и дизлайков: при отрицательной оценке система предложит указать причину, после чего отправит текст на повторную модерацию.В 2023 году «Яндекс» научил YandexGPT писать обобщённые отзывы на товары. Нейросеть анализирует отзывы покупателей и собирает главное из них в один в виде списка из плюсов и минусов.#новости #wildberries