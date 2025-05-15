Wildberries начал тестировать платную услугу «Приоритетный заказ» — товары по ней обрабатываются вне очереди

Её стоимость — 39 рублей за один заказ.Источник фото: Wildberries & Russ / TelegramУслуга «Приоритетный заказ» позволяет ускорить внутреннюю обработку покупки: товар быстрее передают на сборку и подготовку к отправке, говорится в сообщении компании.Пока сервис доступен для части пользователей. На итоговый срок доставки всё ещё влияют расстояние и характеристики товара, предупредили в компании.По итогам тестирования Wildberries решит, масштабировать ли услугу на всех пользователей.В марте 2025 года Wildberries запустил сервис отправки посылок из одного ПВЗ в другой. На первом этапе услуга под названием WB Track доступна в 100 ПВЗ Москвы. Сроки и стоимость доставки зависят от направления и габаритов отправления.#новости