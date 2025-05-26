Wildberries поднимет комиссию для большинства продавцов на 5 п.п.

Площадка объяснила решение ростом затрат на инфраструктуру.Комиссия с продаж вырастет на 5 п.п. для некоторых товаров с 9 июня 2025 года, пишет Telegram-канал MPGO со ссылкой на сообщение для партнёров Wildberries. Маркетплейс называет решение «сложным, но экономически обоснованным».Сообщение также появилось в приложении для продавцов, уточняют «Ведомости». Сейчас комиссия составляет от 3% до 25% в зависимости от категории товара.Источник: Telegram-канал MPGOСогласно скриншоту, повышение не затронет модели продаж «Витрина экспресс» и «Самовывоз из магазина продавца», категорий «Автомобили», «Транспортные средства», «Алкогольная продукция», «Фарма», категорий «Продукты» и «Детское питание» при продажах по модели «Витрина» и некоторые товары.В письме маркетплейс поясняет, что рынок электронной коммерции растёт, а вместе с ним и инвестиции в инфраструктуру — от ИТ-оборудования до складов и пунктов выдачи заказов. В 2024 году Wildberries уже инвестировал более 150 млрд рублей, в 2025-м «необходимо удвоить объём инвестиций, чтобы вся платформа продолжала работать стабильно».В Ассоциации участников рынка электронной коммерции заявили, что «собирают мнения» и затем направят маркетплейсу свои предложения.#новости #wildberries