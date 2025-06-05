В ЕС обвинили Shein в манипуляциях и навязывании чувства стыда клиентам за отказ от покупок

Жалобу подали потребительские организации из 21 европейской страны.Источник фото: Valentine Chapuis / Photopqr / La Dépêche Du Midi / MaxpppЕвропейская организация потребителей (BEUC) представила досье на 29 страниц с примерами применения Shein так называемых «тёмных паттернов» — манипулятивных приёмов, побуждающих пользователей к покупкам, пишет The Guardian.В их числе — поддельные таймеры обратного отсчёта, сообщения о якобы низком уровне запаса товаров, навязчивые напоминания, создание эффекта упущенной выгоды (FOMO), а также принудительная регистрация на сайте или в приложении.Кроме того, Shein использует технику confirm shaming — приём, при котором пользователю становится неловко или стыдно отказаться от покупки. Примеры организация не приводит. Она требует обязать компанию раскрыть данные, подтверждающие маркетинговые заявления вроде «товар заканчивается» или «акция скоро завершится».В заявлении BEUC указывает, что такие практики нарушают нормы добросовестной торговли и наносят вред как потребителям, так и обществу: способствуют чрезмерным тратам, переполненным гардеробам с неносимой одеждой и вредному для экологии производству.Shein отверг обвинения и выразил разочарование в связи с тем, что BEUC отказывается от «прямого диалога».Жалобу подали спустя четыре месяца после того, как Еврокомиссия уличила китайский маркетплейс в нарушении законов о защите прав потребителей. В мае 2025 года регуляторы потребовали от Shein привести свою деятельность в соответствие с законодательством ЕС и пригрозили штрафами в случае бездействия.#новости #shein