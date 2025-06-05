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Карина Пардаева
Маркетплейсы

В ЕС обвинили Shein в манипуляциях и навязывании чувства стыда клиентам за отказ от покупок

Жалобу подали потребительские организации из 21 европейской страны.

Источник фото: Valentine Chapuis / Photopqr / La Dépêche Du Midi / Maxppp
Источник фото: Valentine Chapuis / Photopqr / La Dépêche Du Midi / Maxppp
  • Европейская организация потребителей (BEUC) представила досье на 29 страниц с примерами применения Shein так называемых «тёмных паттернов» — манипулятивных приёмов, побуждающих пользователей к покупкам, пишет The Guardian.
  • В их числе — поддельные таймеры обратного отсчёта, сообщения о якобы низком уровне запаса товаров, навязчивые напоминания, создание эффекта упущенной выгоды (FOMO), а также принудительная регистрация на сайте или в приложении.
  • Кроме того, Shein использует технику confirm shaming — приём, при котором пользователю становится неловко или стыдно отказаться от покупки. Примеры организация не приводит. Она требует обязать компанию раскрыть данные, подтверждающие маркетинговые заявления вроде «товар заканчивается» или «акция скоро завершится».
  • В заявлении BEUC указывает, что такие практики нарушают нормы добросовестной торговли и наносят вред как потребителям, так и обществу: способствуют чрезмерным тратам, переполненным гардеробам с неносимой одеждой и вредному для экологии производству.
  • Shein отверг обвинения и выразил разочарование в связи с тем, что BEUC отказывается от «прямого диалога».
  • Жалобу подали спустя четыре месяца после того, как Еврокомиссия уличила китайский маркетплейс в нарушении законов о защите прав потребителей. В мае 2025 года регуляторы потребовали от Shein привести свою деятельность в соответствие с законодательством ЕС и пригрозили штрафами в случае бездействия.

#новости #shein

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