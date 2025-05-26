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Таня Боброва
Маркетплейсы

Поддельные скидки и принуждение к покупке: регулятор ЕС уличил китайский маркетплейс Shein в нарушении законов о защите прав потребителей

И призвал исправиться.

  • Еврокомиссия заявила, что некоторые практики Shein противоречат законодательству Евросоюза о защите прав потребителей.
  • В рамках расследования оценили такие незаконные практики, как поддельные скидки, принуждение к покупке, отсутствие информации и неполная или некорректная информация о возврате товара, вводящие в заблуждение этикетки и другие.
  • У Shein есть месяц, чтобы ответить на претензии регулятора и предложить решение выявленных проблем. Если маркетплейс не прекратит нарушать требования, ему грозит оборотный штраф.
  • Представитель компании сообщил Reuters, что ритейлер сотрудничает с Еврокомиссией и национальными регуляторами.
  • У Shein проблемы не только в Европе, но и в США — из-за пошлин для Китая, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа. Вместе с китайским маркетплейсом Temu он начал перекладывать тарифы на покупателей.
Таня Боброва
Маркетплейсы
Китайские швейные фабрики вынуждены искать новых покупателей и места для производства из-за пошлин США — NYT

Теперь шить одежду для Temu и Shein стало невыгодно.

Источник: Qilai Shen for The New York Times

#новости #shein

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