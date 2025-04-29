Китайский маркетплейс Temu начал перекладывать тарифы США на покупателей — некоторые пошлины выходят дороже самих товаров

Товары, которые уже находятся на складах в США — а таких пока много, — под тарифы не попали.Интернет-магазин стал перекладывать импортные пошлины США на пользователей, пишут Bloomberg и CNBC. Раньше посылки стоимостью до $800 освобождались от любых сборов, со 2 мая 2025 года каждое почтовое отправление будет облагаться пошлинами.Агентство просмотрело товары-бестселлеры Temu с отправкой из Китая: сборы превышают стоимость самих товаров. Например, ручной автомобильный пылесос стоит $17,72, а пошлины составляют $22,78. Для диванной подушки за $28,89 пошлины — $35,56.Однако товары, которые уже находятся на складах в США, импортными пошлинами не облагаются, отмечает Bloomberg. Среди 80 товаров в списке бестселлеров Temu 66 отмечены как те, что отправят с местных складов. По данным CNBC, на одной из страниц маркетплейса более 75% продуктов имели отметку «местные» — то есть их отправят без дополнительных сборов.Temu не ответил на запрос о комментарии. Китайский интернет-магазин Shein повысил цены на своём сайте в ответ на пошлины США. По данным Bloomberg, «особенно пострадали кухонные полотенца» — на них наценка составила 377%. Но дополнительные сборы Shein, похоже, вводить пока не будет, указывает CNBC: на сайте появился баннер о том, что пошлины включены в цену.Скриншот vc.ruПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары в том числе из Китая в начале февраля 2025 года. Для страны они составили 10% вдобавок к введённым ранее. После Белый дом ещё несколько раз повышал пошлины, в итоге в начале апреля они суммарно составили 145%. Китай в ответ также увеличил пошлины на импорт из США — суммарно до 125%.После этого Трамп отменил пошлины на смартфоны, ноутбуки и другую электронику и обещал смягчить пошлины на импорт автомобилей. Китай, по данным СМИ, — часть пошлин на американские полупроводники и детали для самолётов.#новости #temu