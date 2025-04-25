Китай отменил часть пошлин на американские полупроводники и детали для самолётов — СМИ

До этого президент США Дональд Трамп допустил смягчение тарифной политики в отношении КНР.Правительство Китая «тихо» отменило ответные пошлины в 125% на некоторые виды произведённых в США полупроводников, рассказали CNN три компании из Шэньчжэня, занимающиеся поставками электроники из США.Официально о смягчении пошлин в Китае не объявляли. Таможенные органы КНР также не подтверждают информацию. Однако импортёры столкнулись с этим на практике при оформлении документов.По словам опрошенных изданием экспертов, смягчение пошлин указывает на то, что Китай пока не достиг «автономии в производстве чипов». В 2024 году КНР импортировала из США полупроводников на сумму $11,7 млрд.Помимо чипов, пошлины отменили на некоторые компоненты самолётов, в том числе двигатели и шасси, отмечает CNN. Смягчить тарифы могут и на другие товары, добавляет Reuters. Представитель Торговой палаты США рассказал, что некоторые американские фармкомпании уже смогли ввести в Китай препараты без пошлин.До этого президент США Дональд Трамп допустил смягчение тарифной политики в отношении Китая. По его словам, пошлины могут «существенно» снизить, если страны придут к соглашению.Морской порт в Гонконге. Фото ReutersВ феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая. В марте повысил ставку до 20%, а в апреле подписал ещё один указ, в результате чего тарифы в отношении продукции, завозимой в США из КНР, выросли до 54%.4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт. А США 8 апреля объявили, что добавят к ставке ещё 50%. Так, пошлина в отношении Китая увеличилась до 104%.9 апреля КНР повысила ставку на ввоз товаров из США до 84%. В ответ Трамп объявил, что «немедленно» повышает пошлины для Китая до 125%, на что тот тоже ответил повышением до 125%.10 апреля в Белом доме уточнили, что суммарно пошлины против КНР составляют 145%. 15 апреля добавили: стране может грозить ставка вплоть до 245%.#новости #тарифы