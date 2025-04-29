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Евгения Евсеева
Транспорт

Президент США Дональд Трамп смягчит пошлины на импорт автомобилей в страну

Например, разрешит не платить дополнительные взносы.

  • О решении сообщили The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники. В администрации президента подтвердили Reuters, что такие меры примут и объявят о них официально 29 апреля 2025 года.
  • По данным WSJ, на автопроизводителей, которые уже платят пошлину в 25% на импорт машин в США (действует с 3 апреля 2025-го), не будут распространяться другие тарифы — например, на сталь и алюминий.
  • Указ будет иметь обратную силу: если автопроизводитель уже уплатил пошлину, он может запросить компенсацию.
  • Кроме того, изменятся тарифы на импорт автозапчастей в США (должны вступить в силу с 3 мая). Это должно дать автопроизводителям время на то, чтобы перенести цепочки поставок комплектующих обратно в США, отмечает WSJ.
Полина Лааксо
Транспорт
Распродажи, заморозки, выжидание: как мировой автопром реагирует на тарифы Дональда Трампа

Речь о пошлине в 25% на ввозимые в США автомобили, которую к маю 2025 года распространят ещё и на автозапчасти.

Источник фото: Collecting Cars

#новости

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